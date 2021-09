കശ്മീരികളിൽനിന്ന് പിടിച്ച തോക്കിന്റെ വഴി തേടി പൊലീസ്; അന്വേഷണം രജൗരിയിലേക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ വ്യാജ ലൈസൻസിൽ തോക്ക് കൈവശംവച്ചതിന് അഞ്ച് കശ്മീരി യുവാക്കള്‍ പിടിയിലായ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് പൊലീസ്. സ്വദേശമെന്ന് പ്രതികള്‍ അവകാശപ്പെടുന്ന കശ്മീരിലെ രജൗരി ജില്ലയിലെ കലക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങള്‍ തേടും. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത റിക്രൂട്ടിങ് ഏജന്‍സി കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷിക്കും.



രജൗരി ജില്ലക്കാരായ ഷൗക്കത്തലി, ഷുക്കൂർ അഹമ്മദ്, ഗുൽസമാൻ, മുഷ്താഖ് ഹുസൈൻ, മുഹമ്മദ് ജാവേദ് എന്നിവരെയാണ് കരമന പൊലീസ് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് കരമനയ്ക്ക് അടുത്ത് നീറമൺകരയിലെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ആറ് മാസത്തിലേറെയായി നീറമണ്‍കരയില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു.

എടിഎമ്മിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിസ്കോ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സ്വകാര്യ ഏജന്‍സി നിയമിച്ചതാണെന്ന് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ജോലിയെക്കുറിച്ചും കശ്മീരിലെ രജൗരി ജില്ലയിലെ താമസക്കാരെന്നും തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ ഇവര്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തോക്കും ലൈസന്‍സും വ്യാജമല്ലെന്നും ജോലിക്ക് ആവശ്യമായി വന്നപ്പോള്‍ കശ്മീരില്‍നിന്ന് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണെന്നുമാണ് പ്രതികളുടെ മൊഴി.

രജൗരി ജില്ലാ കലക്ടര്‍ നല്‍കിയതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട തോക്കുകളുടെ ലൈസന്‍സും കൈവശമുണ്ട്. ഇവയുടെ ആധികാരികതയ്ക്കൊപ്പം ഇവരുടെ പശ്ചാത്തലത്തേക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കാനാണ് രജൗരി കലക്ടറോട് വിവരങ്ങള്‍ തേടുന്നത്. റിക്രൂട്ടിങ് ഏജന്‍സി കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷിക്കും. ആയുധനിയമം, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങിയ ശേഷമാവും പൊലീസ് വിശദ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുക. ഇതിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കും.

