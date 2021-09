മാധ്യമപ്രവർത്തകനും രാജ്യസഭാ മുൻ എംപിയുമായ ചന്ദൻ മിത്ര അന്തരിച്ചു

ന്യുഡൽഹി ∙ രാജ്യസഭാ മുൻ എംപിയും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ചന്ദൻ മിത്ര(65) അന്തരിച്ചു. ഇംഗ്ലിഷ് ദിനപത്രമായ ദ് പയനിയറിന്റെ എഡിറ്ററും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യമെന്ന് മകൻ കുശാൻ മിത്ര ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.



ബിജെപി നേതാവ് എൽ.കെ.അഡ്വാനിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ചന്ദൻ മിത്ര 2003 മുതൽ 2009 വരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നു. 2010 ൽ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് ബിജെപിയുടെ രാജ്യസഭാ എംപിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മോദി–അമിത് ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ വരവോടെ ബിജെപിയിൽ കാര്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടാതിരുന്ന അദ്ദേഹം 2018 ൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. ശൊബരി ഗാംഗുലിയാണ് ഭാര്യ. രണ്ടു മക്കളുണ്ട്.

ദ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ, ദ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദ് സൺഡേ ഒബ്‌സർവർ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് തുടങ്ങിയ ദിനപത്രങ്ങളിലും ചന്ദൻ മിത്ര പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മമത ബാനർജി, കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ, ബിജെപി എംപി സ്വപൻദാസ് ഗുപ്ത തുടങ്ങിയവർ ട്വിറ്ററിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

