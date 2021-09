കണ്ണൂർ∙ ഇന്ധനവില വർധന കൊണ്ടു പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നതു നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അടുപ്പക്കാരായ ചില സമ്പന്നർക്കു മാത്രമാണെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി. കണ്ണൂർ ഡിസിസിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടം ഓൺലൈൻ ആയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യത്തെ സമ്പത്തു മുഴുവൻ ചില പണക്കാരിലേക്കു മാത്രം ഒഴുകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Fuel price hike will only benifit some millioners closer to Narendra Modi