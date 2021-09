കൊച്ചി∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആസ്തികൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കു തുറന്നു കൊടുത്തു 6 ലക്ഷം കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനുള്ള ദേശീയ ധനസമ്പാദന പരിപാടിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ പിടിമുറുക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയിലാണു റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ. റെയിൽവേ വിൽക്കുകയാണെന്ന പ്രചാരണം യൂണിയനുകൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള മുൻപു നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ മിക്കതും പരാജയപ്പെട്ടന്നതാണു യാഥാർത്ഥ്യം.



ബ്രിട്ടീഷ് രാജിന്റെ നല്ലതും മോശവുമായ പല രീതികളും ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്ന സംവിധാനമാണു റെയിൽവേയുടേത്. റെയിൽവേയിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. മന്ത്രി ആരായാലും റെയിൽവേ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബ്യൂറോക്രസി തീരുമാനിക്കാതെ ഒന്നും നടത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. മറ്റു സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ പോലെ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി നിർദേശിച്ചാൽ താഴെ തട്ടിൽ വരെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സംവിധാനം റെയിൽവേയിൽ ഇല്ല. പകരം റെയിൽവേ ബോർഡാണു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ‍ആരാണു വലിയവൻ എന്നു തെളിയിക്കാൻ മൽസരിക്കുന്ന പ്രധാന വേദിയാണു റെയിൽവേ ബോർഡ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ട്രാഫിക് , കൊമേഴ്സ്യൽ, സേഫ്റ്റി, അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാവരും ശരിയെന്നു പറഞ്ഞൊരു തീരുമാനം എടുത്തു വരാൻ കാലം കുറേ വേണം. ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പാര വച്ചും അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും ഫയലുകളിൽ തീരുമാനം എടുക്കാതെ അടയിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്കാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലയെ മാടി വിളിക്കുന്നത്.

∙പൊളിഞ്ഞ ഐആർസിടിസി മാതൃക

സ്ഥലങ്ങളും ആസ്തികളും നിശ്ചിത കാലത്തേക്കു സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കു പാട്ടത്തിനു നൽകി അതിൽ നിന്നു വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം റെയിൽവേയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി. മമത ബാനർജിയുടെ കാലത്താണു ട്രെയിനുകളിലെ ഭക്ഷണ വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കേറ്ററിങ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപറേഷൻ (ഐആർസിടിസി) തുടങ്ങിയത്. റെയിൽവേ നേരിട്ടു നടത്തിയിരുന്ന ഭക്ഷണ വിതരണം ഐആർസിടിസി വഴി സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചു. പരാതികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതല്ലാതെ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ഒരേ കരാറുകാർ തന്നെ പല പേരിൽ കമ്പനിയുണ്ടാക്കി മൊത്തം കേറ്ററിങ് ബിസിനസും വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തു.

കേരളത്തിൽ വൈകിട്ടു റോഡിലിറങ്ങിയാൽ ഷവർമ്മയും മന്തിയുമെല്ലാം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ മണമടിക്കുന്ന കാലമെത്തിയിട്ടും പോലും ഐആർസിടിസി സ്റ്റാളുകളിൽ ഇഡ്ഡലിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചുവടു മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പൊറോട്ട പോലും വെജിറ്റബിൾ കറിയുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടം. പഫ്സുകളും റോളുകളും വരെ ഇപ്പോഴും സ്റ്റേഷനു പുറത്താണ്. നാട്ടിലെ ഭക്ഷണ രുചികളിലുണ്ടായ മാറ്റമൊന്നും ഐആർസിടിസി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു നല്ല ചായ പോലും കിട്ടാത്ത സ്ഥലമായി റെയിൽവേ മാറി. ട്രെയിനിലെ കട്‌ലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ പല ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾക്കും ഒരു കാലത്തു പേരു കേട്ട റെയിൽവേയ്ക്കു പേരു ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ഐആർസിടിസിക്കുണ്ട്.

കോടികളാണു കരാർ തുകയെന്നതായതോടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രം കൂടിയായി ഐആർസിടിസി ടെൻഡറുകളെന്ന ആരോപണവുമുണ്ട്. കോടികൾ മുടക്കി ടെൻഡറെടുത്താൽ കട നടത്തി കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നു കരാർ എടുക്കുന്നവർക്കും അതു കൊടുക്കുന്നവർക്കും ഒരു പോലെ അറിയാം. ഐആർസിടിസി ചെന്നൈ ഒാഫിസിലെ ഉന്നതനാണു കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ധാരണയില്ലാത്തവരാണു താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിലെന്നതാണു മറ്റൊരു ദുര്യോഗം. ഇടയ്ക്കു ഫുഡ് ഒാൺ ട്രാക്ക് എന്ന പരീക്ഷണവും ഐആർസിടിസി അവതരിപ്പിച്ചു. ഭക്ഷണം മുൻകൂർ ഒാർഡർ ചെയ്യാം. എന്നാൽ സംവിധാനം നടപ്പായപ്പോൾ മിനിമം ഒാർഡർ തുക പലയിടത്തും പാവപ്പെട്ട യാത്രക്കാർക്കു ബാലികേറാമലയായി.

∙സ്വകാര്യ ട്രെയിൻ കരാർ

2021 എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതു സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകൾ ഒാടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയെയാണ്. 12 ക്ലസ്റ്ററുകളായി 151 ട്രെയിനുകൾക്കുള്ള കരാർ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ആകെ 3 ക്ലസ്റ്ററിനു മാത്രമാണു കമ്പനികൾ മുന്നോട്ടു വന്നത്. ഐആർസിടിസിയും മറ്റൊരു കമ്പനിയും 3 എണ്ണത്തിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പങ്കെടുത്തതിനാൽ ആരും വന്നില്ലെന്ന നാണക്കേടിൽ നിന്നു റെയിൽവേ രക്ഷപ്പെട്ടു. 11 ട്രെയിനുകളും 3000 കോടിയ്ക്കു മുകളിൽ നിക്ഷേപവും പ്രതീക്ഷിച്ച കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന ചെന്നൈ ക്ലസ്റ്ററിന് അപേക്ഷ വയ്ക്കാൻ പോലും ആളെ കിട്ടിയില്ല. ഇത്രയും തണുപ്പൻ പ്രതികരണത്തിനു കാരണം കരാറിലെ പല വ്യവസ്ഥകളുമാണ്. റെഗുലേറ്ററിന്റെ അഭാവം, ലാഭകരമല്ലാത്ത റൂട്ടുകൾ, സാധ്യമല്ലാത്ത വേഗം എന്നിവയാണു തിരിച്ചടിയായത്.

ലാഭമില്ലാത്ത പല റൂട്ടുകളും സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ തലയിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ നീക്കം നടന്നുവെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ആക്ഷേപം. ഉദാഹരണത്തിന്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ഡൽഹി, ബെംഗളൂരു, മുംബൈ, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് ട്രെയിനുകൾ ചെന്നൈ ക്ലസ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം കൊച്ചുവേളി–എറണാകുളം, കന്യാകുമാരി–എറണാകുളം സർവീസുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. വിജയിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത സമയക്രവുമാണു ഇവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. 2024ൽ ഏതാനും പ്രധാന സെക്‌ഷനുകൾ 160 കിമീ വേഗം സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കുമെന്നിരിക്കെ ഇപ്പോൾ 160 കിമീ വേഗത്തിൽ ഒാടിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയും കല്ലുകടിയായി. സ്വകാര്യ ട്രെയിൻ കരാർ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി പുതിയതു തയാറാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നീക്കം.

∙കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുമോ?

റെയിൽവേ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, കോളനികൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്നിവയാണു ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ കേന്ദ്രം പദ്ധതി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സ്റ്റേഡിയവും കൊങ്കൺ റെയിൽവേയും പാട്ടത്തിനെടുക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ശോഭനമായിരിക്കില്ല. ലാഭകരമായ സർവീസുകൾ പോലും ഒാടിക്കാൻ തയാറാകാത്ത സംവിധാനമാണു കൊങ്കൺ റെയിൽവേ. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ആകെ സ്പെഷലായി ഒാടിച്ചതു ഒരു കോയമ്പത്തൂർ ട്രെയിനാണ്. 741 കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ ശൃംഖലയാണു കൊങ്കണിലുള്ളത്. കിലോമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ഈടാക്കിയിട്ടും ലാഭത്തിലാകാത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് കൊങ്കൺ. മണ്ണിടിച്ചിലും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ട്രാക്ക് മെയിന്റനൻസിനു മാത്രം കോടികളാണു പ്രതിവർഷം വേണ്ടി വരുന്നത്. നഷ്ടത്തിലാണെന്ന കാരണത്താൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ലയിപ്പിക്കാതെ വച്ചിരിക്കുന്ന കൊങ്കൺ റെയിൽവേ സ്വകാര്യ മേഖല ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം അടിമുടി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടി വരും. കേരളം, കർണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ഒാഹരയുള്ളതിനാൽ ആ നിയമപ്രശ്നവും മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്.

∙ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ സ്റ്റേഷൻ വികസനം

രാജ്യമെങ്ങും കണ്ണായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വന്തമായി കോടിക്കണക്കിനു രൂപ വിലമതിപ്പുള്ള ഭൂമി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും കോളനികളിലും യാഡുകളിലുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ വാണിജ്യ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന പോരായ്മ സ്റ്റേഷനിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം റെയിൽവേ ലാൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെയും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷന്റെയും പദ്ധതികളിൽ ഇല്ലെന്നതാണ്. സ്റ്റേഷന്റെ എയർ സ്പേസും സമീപമുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചു പണം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനോ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾക്കുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കാനോ വ്യവസ്ഥയില്ല. ഈ പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നു തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ, കൊല്ലം, എറണാകുളം ജംക്‌ഷൻ, എറണാകുളം ടൗൺ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകളുണ്ടെങ്കിലും എറണാകുളം ജംക്‌ഷൻ സ്റ്റേഷനിലെ പദ്ധതി മാത്രമാണു അൽപമെങ്കിലും മുന്നോട്ടു പോയത്. 4 കമ്പനികൾ പദ്ധതിയിൽ താൽപര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തു 400 സ്റ്റേഷനുകൾ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിലും 2 സ്റ്റേഷനുകളിലാണു പദ്ധതി നടപ്പായത്. റെയിൽവേയ്ക്കു പദ്ധതിയിൽ നിന്നു കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ കൂടി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കണമെന്നു റെയിൽവേ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. പണം ചെലവാക്കാതെ റെയിൽവേയ്ക്കു പുതിയ സ്റ്റേഷൻ ലഭിക്കുന്നതു പോലെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കു നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കണമെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിൽ റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിചാരിക്കുന്നതു പോലെ എളുപ്പമാകില്ലെന്നതാണു പാഠങ്ങൾ. അതു മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രം തയാറാകുമോയെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്.

