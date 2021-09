തെലങ്കാനയിലെ വിപുലീകരണ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം; കുതിച്ച് കിറ്റെക്സ് ഓഹരികൾ

കൊച്ചി∙ കിറ്റെക്സ് കമ്പനിയുടെ വിപുലീകരണ പദ്ധതിക്കു തെലങ്കാന സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരമായതോടെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില ഉയരുന്നു. പത്ത് ശതമാനം ഉയർന്ന് ഓഹരി വില 164.10 രൂപയിലെത്തി. സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കമ്പനി വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവും ഇറങ്ങും.

രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് തെലങ്കാനയിൽ കിറ്റെക്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നാലായിരത്തോളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി തെലങ്കാന സർക്കാരിനെ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഓഹരി വിപണിയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ഉടനെ ബിഎസ്ഇയിലും എന്‍എസ്ഇയിലുമായി 2,10,000 ഓഹരികളുടെ ഇടപാടാണു നടന്നത്.

കേരളത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ‘ഉപദ്രവങ്ങള്‍’ തുടരുന്നതിനാൽ 3,500 കോടിയുടെ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മാറ്റുന്നതായി കിറ്റെക്സ് എംഡി സാബു എം. ജേക്കബ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെ മാത്രം 13 തവണയാണ് കിറ്റെക്സിൽ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ പരിശോധന നടത്തിയത്.

