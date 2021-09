താലിബാന്റെ വിജയം ഇന്ത്യയില്‍ ആഘോഷിക്കുന്നത് അപകടകരം: നസിറുദ്ദീന്‍ ഷാ

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാന്റെ വിജയം ഇന്ത്യയില്‍ ആഘോഷിക്കുന്നതിനെ അപലപിച്ച് മുതിര്‍ന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമാ താരം നസിറുദ്ദീന്‍ ഷാ. താലിബാന്റെ വിജയം ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു വിഭാഗം ആഘോഷിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്നു ഷാ പറഞ്ഞു. താലിബാന്‍ 100 ശതമാനവും ഒരു ശാപമാണെന്ന കുറിപ്പോടെ സയേമ എന്ന കലാകാരി ഷായുടെ വിഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ചു.

അഫ്ഗാനില്‍ താലിബാന്‍ മടങ്ങിയെത്തിയത് ലോകത്തിന് ആകെ തന്നെ ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു വിഭാഗം അത് അഘോഷിക്കുന്നതും അപകടകരമാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ആഘോഷം നടത്തുന്നവര്‍ നവീകരണം വേണോ അതോ പഴയ അപരിഷ്‌കൃത രീതി മതിയോ എന്നു ചിന്തിക്കണം. നമുക്കൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

