ന്യൂയോര്‍ക്ക് ∙ ‘ഐഡ’ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗവര്‍ണര്‍ കാത്തി ഹോകല്‍ ആണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ന്യൂയോര്‍ക്ക് നഗരത്തിലും വടക്കുകിഴക്കന്‍ അമേരിക്കയിലുമായാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്.

ചുഴലിക്കാറ്റില്‍നിന്നു ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു. ഞായറാഴ്ച കാറ്റഗറി 4 ചുഴലിക്കാറ്റായി തെക്കന്‍ അമേരിക്കയില്‍ നാശം വിതച്ച ഐഡ, വടക്കന്‍ മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങിയത് കൊടുങ്കാറ്റിനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കാരണമായി.

