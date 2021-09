ഒരു പാർട്ടിയിലേക്കുമില്ല; ഇടഞ്ഞ എ.വി.ഗോപിനാഥ് രണ്ടാം നാള്‍ അയഞ്ഞു

പാലക്കാട്∙ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പദവി ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗത്വം രാജിവച്ചതിന്റെ രണ്ടാം നാള്‍ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി മുന്‍ എംഎൽഎ എ.വി.ഗോപിനാഥ്. പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വികാരം കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയിലേക്കും പോകാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നേരിട്ടറിഞ്ഞ് തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശിയിലെ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളും കോണ്‍ഗ്രസ് മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളുമായുള്ള യോഗത്തിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



കോൺഗ്രസ് വിട്ട തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നായിരുന്നു യോഗത്തിലെ ആവശ്യം. തല്‍ക്കാലം അതിനു കഴിയില്ലെന്നറിയിച്ച ഗോപിനാഥ്, മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് പോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കി. പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി പഞ്ചായത്തംഗം എന്ന നിലയില്‍ ഭരണസമിതിക്കൊപ്പം മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡുകളിലും സഞ്ചരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടാനാണ് ഗോപിനാഥിന്റെ തീരുമാനം. വര്‍ഷങ്ങളായി യുഡിഎഫിന്റെ കയ്യിലുള്ള പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞാല്‍ രാജിവയ്ക്കാന്‍ തയാറെന്ന നിലപാടിലാണ്.

English Summary: No intention to join any party, says AV Gopinath