ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന മലയാളി നഴ്സിന്റെ പരാതിയിൽ കോട്ടയം സ്വദേശിയെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. യുവതിയുടെ സഹപ്രവർത്തകനായ ഗ്രീനു ജോർജ് എന്ന യുവാവാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസ് എടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ഒളിവിലായിരുന്നു ഗ്രീനു. 2014 മുതൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരായാക്കിയെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

നഴ്സിങ് പഠനത്തിനു ശേഷം ജോലി തേടി ഡൽഹിയിലെത്തിയ യുവതിയുടെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഗ്രീനു. 2015 മേയിൽ താമസസ്ഥലത്തു വച്ചു ശീതളപാനീയത്തിൽ ലഹരിമരുന്നു കലർത്തി മയക്കി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും താൻ ബഹളം വച്ചപ്പോൾ യുവാവ് പിന്മാറിയെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനിടെ പകർത്തിയെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി.

പിന്നീട് ഓഗസ്റ്റിൽ ചണ്ഡിഗഡിൽ വച്ചും പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി. ഇരുവരുടെയും ബന്ധം അറിഞ്ഞ യുവാവിന്റെ കുടുംബം വിവാഹത്തിനു സമ്മതം നൽകിയെന്നും കുടുംബത്തോടൊപ്പം പല തവണ താമസിച്ചുവെന്നും യുവതി പറയുന്നു. ഇതിനിടെ 2019 ഒക്ടോബർ 11നു യുവാവ് തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം തള്ളിയെന്നും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. യുവാവിന്റെ കുടുംബവും ഭീഷണിയുമായെത്തിയെന്നും വസന്ത്കുഞ്ച് പൊലീസിനു നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Youth from Kerala arrested at Delhi on Malayalee nurses rape complaint