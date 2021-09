പഞ്ച്ശീറിൽ പോരാട്ടം തുടരുന്നു; 13 താലിബാൻകാരെ പ്രതിരോധസേന വധിച്ചു; ട്വീറ്റ്

കാബുൾ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ പഞ്ച്ശീറിൽ പ്രതിരോധ സേനയും താലിബാനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം തുടരുന്നു. ഇന്നലെ 13 താലിബാൻ ഭീകരരെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പ്രതിരോധസേന ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. താലിബാനുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് പ്രതിരോധസേന ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പഞ്ച്ശീറിലെ ഗോത്ര നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതായി താലിബാനും അറിയിച്ചു.



"പഞ്ച്ഷീർ പ്രവിശ്യയിലെ ചിക്രിനോവ് ജില്ലയിൽ ദേശീയ പ്രതിരോധ സേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ 13 താലിബാൻ അംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, അവരുടെ ഒരു ടാങ്ക് നശിപ്പിച്ചു," പ്രതിരോധ സേന ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു.

കാബൂളിന് 90 മൈൽ വടക്ക് ഹിന്ദുകുഷ് പർവതനിരകളിലാണ് പഞ്ച്ശീർ താഴ്‌വര. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയിട്ടും പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഈ ശക്തികേന്ദ്രത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ താലിബാൻ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

