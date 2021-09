പിതാവ് പെറ്റി അടച്ചില്ല: 3 വയസ്സുകാരിയെ പൊലീസ് കാറിൽ പൂട്ടിയിട്ടു – വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ അമിതവേഗത്തിന് പെറ്റി അടച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് മൂന്നു വയസ്സുകാരിയെ കാറിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ട് പൊലീസിന്റെ ക്രൂരത. ആറ്റിങ്ങലിൽ മോഷണം ആരോപിച്ച് പിങ്ക് പൊലീസ് അച്ഛനെയും മകളെയും അധിക്ഷേപിച്ച സംഭവം വിവാദമായതിനെത്തുടർന്നാണ് ഫെബ്രുവരി 23ന് നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ മാതാപിതാക്കൾ പുറത്തു വിട്ടത്. പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ റൂറൽ എസ്പി നിർദേശിച്ചു.



നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് കലാപ്രവർത്തകരായ ഷിബുകുമാർ–രഞ്ജിത ദമ്പതികളെ ബാലരാമപുരത്തുവച്ച് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. 30 കിലോമീറ്റർ ആണ് വേഗ പരിധിയെന്നും 40 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചതിനാൽ 1500 രൂപ പിഴ നൽകണമെന്നും പൊലീസുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 500 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു ഷിബു കുമാറിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ അതുവഴി വന്ന ബൈക്ക് യാത്രക്കാരിൽനിന്ന് രസീത് നൽകാതെ 500 രൂപ വീതം പിഴ ഈടാക്കി 1000 രൂപ ഷിബുവിനു നൽകി പെറ്റി അടപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ രസീതും നൽകി.

നിരവധി വണ്ടികൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്നും തന്റെ വണ്ടി മാത്രം തടയാൻ എന്താണ് കാരണമെന്നും ഷിബു ചോദിച്ചതോടെ പൊലീസുകാർ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. പൊലീസുകാരിലൊരാൾ കാറിനകത്തേക്കു കയറി കാർ ലോക്ക് ചെയ്തു പുറത്തിറങ്ങി. പിൻസീറ്റിലിരുന്ന കുട്ടി കരഞ്ഞിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. പിന്നീട് നാട്ടുകാർ കൂടിയശേഷമാണ് കാറിന്റെ ലോക്ക് മാറ്റി പോകാൻ അനുവദിച്ചത്. മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം പൊലീസ് മാനസികമായി ഉപദ്രവിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ രഞ്ജിതയാണ് ഫോണിൽ പകർത്തിയത്.

English Summary: Police lock up 3-year-old kid in car for not paying fine in Thiruvananthapuram