കൊച്ചി മേയർക്ക് താലിബാന്റെ പേരിൽ ഭീഷണിക്കത്ത്; പോസ്റ്റു ചെയ്തത് കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന്

കൊച്ചി∙ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ മേയർക്ക് താലിബാന്റെ പേരിൽ ഭീഷണിക്കത്ത്. തീവ്രവാദികളുടെ ചിത്രം പതിച്ച് ചീഫ് കമാൻ‍ഡര്‍ ഓഫ് താലിബാന്‍, ഫക്രുദീന്‍ അല്‍ത്താനി എന്ന പേരിലാണ് കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ എഴുതി കോഴിക്കോട്ടുനിന്നു റജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റായി അയച്ച കത്ത് ബുധനാഴ്ചയാണ് മേയർക്കു ലഭിച്ചത്.

കത്തിലുടനീളം അസഭ്യവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു കത്ത് കൈമാറി. തികഞ്ഞ അസഹിഷ്ണതയാണ് കത്തയച്ചതിനു പിന്നിലെന്നും ഇതു ചെയ്തവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരം ഭീഷണികള്‍കൊണ്ട് മേയര്‍ എം. അനില്‍കുമാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുളള കൊച്ചി നഗരസഭ കൗണ്‍സില്‍ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന വികസനോന്മുഖ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു തടസം സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ലെന്ന് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ എല്‍ഡിഎഫ് പാര്‍ലമെന്‍ററി പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറി ബെനഡിക്ട് ഫെര്‍ണാണ്ടസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Theatning Letter for Kochi Mayor in the Name of Taliban