പണക്കിഴി വിവാദം: അജിത തങ്കപ്പനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ വിജിലൻസ്

കൊച്ചി∙ പണക്കിഴി വിവാദത്തിൽ തൃക്കാക്കര നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ അജിത തങ്കപ്പനെതിരെ കേസെടുക്കാനൊരുങ്ങി വിജിലൻസ്. പ്രാഥമിക പരിശോധനകളിൽ അധ്യക്ഷ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്നും തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന ‘ക്യുക് വേരിഫിക്കേഷൻ’ റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണ സംഘം റൂറൽ എസ്പിക്കു കൈമാറിയിരുന്നു. എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്. അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം.



അതേസമയം, അധ്യക്ഷയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭയ്ക്കു മുന്നിൽ എൽഡിഎഫ് ഉപരോധം തുടരുകയാണ്. ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷ സമരത്തിൽ നഗരസഭാ മുറ്റം സംഘർഷ ഭൂമിയായി മാറിയിരുന്നു. പൊലീസ് ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ ബലമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു. 10 കൗൺസിലർമാരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അഞ്ച് വനിതകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള അംഗങ്ങൾ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ രാജിവയ്ക്കും വരെ സമരം നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നിലപാട്.

എന്നാൽ നഗരസഭാ ഭരണം സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന നടപടി അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് യുഡിഎഫ്. ജനാധിപത്യ സമരത്തെ അംഗീകരിക്കുമെന്നും ആക്രമണത്തിലൂടെ വിരട്ടാനുള്ള നീക്കം നടക്കില്ലെന്നുമാണ് ഭരണപക്ഷ നിലപാട്. തിരുവോണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെയർപേഴ്സൺ നഗരസഭാ അംഗങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ പണമായി നൽകിയതാണ് സംഭവങ്ങൾക്കു തുടക്കം. ഇതു കാണിച്ച് പ്രതിപക്ഷം പരാതിയുമായി എത്തിയതോടെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങളും പണം ലഭിച്ചത് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും ഡിസിസി നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ പണം കൈമാറിയതിനു തെളിവില്ല എന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ.

English Summary: Vigilance to take case against Ajitha Thankappan over Onam gift row