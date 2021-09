കലിതുള്ളി കടൽ കയറിയ കാലം; രക്ഷിക്കുമോ കൊച്ചിയെയും ആലപ്പുഴയെയും ആ കരാർ?

കൊച്ചി∙ നൂറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി കൊച്ചി മുതൽ ആലപ്പുഴ വരെയുള്ള തീരദേശവാസികളുടെ നിലയ്ക്കാത്ത ദുരിതങ്ങൾക്ക് തടയണയാകുമോ? 1920ലെ ഹാർബർ–ട്രീറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തീരദേശവാസികളുടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ പരിഹാരം കാണാൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിനും കേന്ദ്രസർക്കാരിനും നിയമപരവും ധാർമികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹർജിയിലാണ് ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്നത്.

തീരമേഖലയോടും തീരദേശവാസികളോടുമുള്ള കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അവഗണന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആലപ്പുഴ കലവൂർ കൃപാസനം കോസ്റ്റൽ മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഫാ.ഡോ.വി.പി.ജോസഫ് വലിയവീട്ടിൽ ആണ് ഹർജി നൽകിയത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.മണികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി.ചാലി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്.

ഫാ.ഡോ.വി.പി.ജോസഫ് വലിയവീട്ടിൽ 2018ൽ നൽകിയ ഹർജിയാണിത്. പോർട്ട് ട്രസ്റ്റും കേന്ദ്രസർക്കാരും ഹർജിയിൽ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പരിഗണിക്കും

ബ്രിട്ടിഷ് കാലത്തെ ഉടമ്പടി



നൂറിലേറെ വർഷം മുൻപ്, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അന്നത്തെ മദ്രാസ് ഗവർണർ, കൊച്ചി മഹാരാജാവ്, തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ദിവാൻ, പോർട്ടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് റോബർട്ട് സി. ബ്രിസ്റ്റോ എന്നിവരാണ് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പിട്ടതെന്നു ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കൊച്ചിൻ ഹാർബർമൂലം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ രാജാവിന്റെ പ്രജകളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഉടമ്പടിയിലെ ഉറപ്പ്. ഈ വസ്തുത പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് മുൻ ചെയർമാൻ ഡോ. ബാബു പോളിന്റെ ‘എ ക്വീൻസ് സ്റ്റോറി’ എന്ന പുസ്തകത്തിലും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രജകളുടെ നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിലുണ്ടായേക്കാവുന്നതുമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉടമ്പടിയെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാരൻ പറയുന്നു.



മഴയും കടലാക്രമണവും രൂക്ഷമായ ചെല്ലാനം തീരപ്രദേശം. മനോരമ ഫയൽ ചിത്രം.

ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്...



കടൽകയറ്റവും ദുരിതങ്ങളും തീരാവ്യാധിയായി തുടരുന്ന കടലോര മേഖലയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കൃത്യമായ ഉടമ്പടികളും വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടായിട്ടും അധികൃതർ ക്രിയാത്മക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. കൊച്ചിയിൽ ചെല്ലാനം, കുമ്പളങ്ങി വില്ലേജുകളിൽ 1907 വരെ കടൽകടന്നുകയറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ കൊച്ചിൻ ഹാർബർ ആരംഭിച്ചതോടെ കടൽകയറ്റം ശക്തമായി. തങ്ങളുടെ വീടുകളും ഭൂമിയും കടൽ വിഴുങ്ങുന്നത് കണ്ട് ഞെട്ടിത്തരിച്ച ജനം കൊച്ചി ദിവാൻ എഫ്.ഡബ്ല്യു.ഡിക്സന് നിവേദനം നൽകി. കണ്ണമാലിയിൽ സംഭവിച്ച വൻ നഷ്ടം അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണിച്ചു.



എന്നാൽ കടൽകയറ്റം തടയാനുളള ചെലവ് കൊച്ചിയുടെ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഒരറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കൊച്ചി സർക്കാർ 6 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചെങ്കിലും തുക പ്രകാരം ജോലികൾ നടന്നില്ല. 450 അടി വീതിയിലും 40 അടി ആഴത്തിലും ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് കൊച്ചിൻ ഹാർബർ 1935 ഡിസംബറിലാണ് കമ്മിഷൻ ചെയ്തത്. എന്നാൽ തുടർന്നുണ്ടായത് കനത്ത കടൽകയറ്റം.



ചെല്ലാനത്തെ കടലാക്രമണം. ചിത്രം: മനോരമ

1936 മുതൽ 1965 വരെ കടൽ കലിതുള്ളി തീരപ്രദേശത്തെ വിഴുങ്ങി. 1965ഓടെ കാലവർഷ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാൻ നദികളിൽ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമിക്കുകയും കടൽകടയറ്റം തടയാൻ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പീച്ചി കേരള എൻജിനീയിറിങ് റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ 1968 മുതൽ 1981 വരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം പത്തുവർഷത്തിനുള്ളിൽ കണ്ണമാലി മുതൽ ചെല്ലാനംവരെയുള്ള ഭാഗത്ത് കടൽകയറ്റംമൂലം 80 മീറ്റർ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു പറയുന്നു.



100 കിലോമീറ്ററോളം നാശനഷ്ടം



വൻതോതിലാണു തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ തെങ്ങുകളും വൃക്ഷങ്ങളും കടപുഴകിയത്. ഒട്ടേറെ പേർക്ക് വീടും ഭൂമിയും നഷ്ടമായി. മേയ് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ തെക്ക് ദിശയിലേക്കാണ് ഒഴുക്ക്. വെളളപ്പൊക്കംകൂടി ആകുമ്പോൾ തീരമേഖലയിൽ നാശനഷ്ടം വർധിക്കുകയാണ്. 100 കിലോമീറ്ററോളം നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അരകിലോമീറ്റർ ഭൂമി കടലെടുക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടി മേഖല ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിക്കും. നെൽവയലുകൾ ഉൾപ്പെടെ കൃഷിയും ഭൂമിയും തകർന്നടിയുകയാണ്. ഉടമ്പടി പാലിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.



കടൽകയറ്റം തടയാനായി കൊച്ചി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെ മുഖ്യ ശിൽപിയായ സർ റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ ആലപ്പുഴവരെ തീരത്തിന് സമാന്തരമായി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പാറക്കല്ലുകൾ നിരത്താനുള്ള പരിഹാര പദ്ധതി തയാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അധികൃതർ ഉടമ്പടിയിലെ ഈ വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കിയില്ല. അതിനാൽ ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർദേശം നൽകണം. പാറക്കല്ല് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് സീ ബോംബൈയിൽ ചെയ്തതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് ടെട്രാപോഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയെന്നും ഹർജിയിലുണ്ട്. തുറമുഖ വികസനംവഴി ലഭിക്കുന്ന മണൽ തീരപ്രദേശത്താണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ, ചെറിയ ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല.



കടലിന് ആഴംകൂട്ടാനായി എടുത്ത മണലും മറ്റും വെല്ലിങ്‌ടൻ ഐലന്റ്പോലെയുള്ള ചെറിയ ദ്വീപുകൾ വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് അതതു തീരപ്രദേശത്ത് നിക്ഷേപിക്കണം. ആഴംകൂട്ടിയതിനുശേഷം വീണ്ടും കടലിൽ ആ സ്ഥലം നികത്തപ്പെടുന്നത് കരയിലെ മണ്ണ് ഒഴുകിയെത്തിയാണ്. അതിനാൽ കടലിൽനിന്നെടുത്ത മണ്ണ് തിരികെ അതത് തീരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. ദക്ഷിണ തീരദേശ മേഖലയെ പുനർജീവിപ്പിക്കണം. നഷ്ടപ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർക്കു ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Does the Harbour Treaty, Signed 100 Years Ago, Help to Save Kochi and Alappuzha Coastal Areas?