പണമൊഴുക്കാന്‍ ചൈന; മുഖ്യപങ്കാളിയെന്ന് താലിബാന്‍: ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണി ഈ ചങ്ങാത്തം

കാബൂള്‍ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തിനു മേൽ ചൈനയ്ക്കു സ്വാധീനമുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകൾ ശക്തം. ഇന്ത്യയെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നതാണ് ചൈനയുമായി കൈകോര്‍ക്കാനുള്ള താലിബാന്റെ തീരുമാനം. ചൈനീസ് സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാവും തുടര്‍ന്നുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെന്ന് താലിബാന്‍ വക്താവ് സബീഹുള്ള മുജാഹിദ് ഇറ്റാലിയന്‍ പത്രമായ ലാ റിപ്പബ്ലിക്കയ്ക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ചൈനയുടെ സഹായത്തോടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി പോരാടുമെന്നും സബീഹുള്ള പറഞ്ഞു.

പാശ്ചാത്യ ശക്തികള്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം കര്‍ശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൈനയുമായി കൂടുതല്‍ അടുക്കാനുള്ള താലിബാന്റെ തീരുമാനം. ചൈനയാവും തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാളിയെന്ന് താലിബാന്‍ അറിയിച്ചു. അഫ്ഗാന്റെ പുനര്‍നിര്‍മാണത്തിനായി വമ്പന്‍ നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ ചൈന സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സബീഹുള്ള വ്യക്തമാക്കി. ‘വലിയ അവസരമാണു ഞങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ തുറന്നുകിട്ടുന്നത്. ചൈനയുടെ ബെല്‍റ്റ് ആന്‍ഡ് റോഡ് പദ്ധതിയെ താലിബാന്‍ അനുകൂലിക്കും. അഫ്ഗാനില്‍ വന്‍തോതില്‍ ചെമ്പ് നിക്ഷേപമുണ്ട്. ചൈനീസ് സഹായത്തോടെ ചെമ്പ് ഖനികള്‍ ആധുനികവല്‍ക്കരിക്കും. അതിനു പുറമേ രാജ്യാന്തര വിപണിയിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ വാതിലായിരിക്കും ചൈന’ – സബീഹുള്ള പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീകള്‍ക്കു സര്‍വകലാശാലകളില്‍ പഠിക്കാന്‍ അനുമതിയുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു സബീഹുള്ള പറഞ്ഞു. നഴ്‌സ്, പൊലീസ്, മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കു പ്രവര്‍ത്തിക്കാം. എന്നാല്‍ വനിതാ മന്ത്രി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സബീഹുള്ള പറഞ്ഞു. റഷ്യയുമായും അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് താലിബാന്‍.

ഓഗസ്റ്റ് 15ന് താലിബാന്‍ കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്തതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായുള്ള സൗഹാര്‍ദവും സഹകരണവും വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ തയാറാണെന്നു ചൈന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഏതു ഭരണകൂടത്തോടും സഹകരിക്കാമെന്നാണ് ചൈനീസ് നിലപാട്. തന്ത്രപരവും സാമ്പത്തിക-വികസനപരവുമായ കാരണങ്ങളും ഷിങ്ജിയാന്‍ പ്രവിശ്യയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നങ്ങളുമാണ് ചൈനയെ ഈ നിലപാടിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. താലിബാന്‍ രാജ്യത്തിന്റെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ് യിയും അഫ്ഗാന്‍ താലിബാന്‍ രാഷ്ട്രീയ കമ്മിഷന്‍ തലവന്‍ മുല്ല അബ്ദുല്‍ ഗനി ബറാദറുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചൈനയിലെ ഉയ്ഗുര്‍ മുസ്‌ലിംകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് അഫ്ഗാന്‍ മണ്ണില്‍നിന്ന് നീക്കങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്ന് താലിബാന്‍ ഉറപ്പുനല്‍കിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ചൈനയെ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെയും മധ്യേഷ്യയിലെയും പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും വിപണികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ നിര്‍ണായകമാണ്. ചൈന ഏറെ പ്രതീക്ഷവയ്ക്കുന്ന സില്‍ക്ക് റോഡ് ഇക്കണോമിക് ബെല്‍റ്റ്, ബെല്‍റ്റ് ആന്‍ഡ് റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റിവ് എന്നിവയിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ചൈന- പാക്കിസ്ഥാന്‍ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയിലൂടെ തെക്കന്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായും ബന്ധം സാധ്യമാകും. അഫ്ഗാനില്‍ സ്വാധീനമുള്ള ഭരണസംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതിലൂടെ മേഖലയില്‍ ശാക്തിക മേല്‍ക്കൈ നേടാനാണ് ചൈന നീക്കം നടത്തുന്നത്.

മധ്യേഷ്യയിലും പാക്കിസ്ഥാനിലുമുള്ള താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍നിന്ന് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകരുതെന്നും അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിലവില്‍ ചൈനയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ മുതല്‍മുടക്കിയിട്ടുള്ള വിദേശരാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധവും മികച്ചതാണ്. സമഗ്ര സഹകരണ പങ്കാളിത്ത കരാറുള്‍പ്പെടെ ഏതാനും വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കുങ്കുമപ്പൂവ് ഉള്‍പ്പെടെ പല വസ്തുക്കളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍നിന്ന് ചൈനീസ് വിപണികളിലേക്ക് വലിയ തോതില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വടക്കന്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ അമു ദാരിയ നദീതടത്തില്‍ എണ്ണ ഖനനം, രാജ്യത്തെ റെയില്‍വേ വികസനം, ലൊഗാര്‍ പ്രവിശ്യയിലെ ചെമ്പ് ഖനനം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ചൈന മുതല്‍മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൈന-അഫ്ഗാന്‍ റെയില്‍ പദ്ധതി, കിര്‍ഗിസ്ഥാനും തജിക്കിസ്ഥാനും ഇറാനുംകൂടി ഉള്‍പ്പെടുന്ന റെയില്‍ പദ്ധതി എന്നിവയും ചൈനയുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയുമായി കൂടുതല്‍ അടുക്കുന്നത് ഏറെ ആശങ്കയോടെയാണ് ഇന്ത്യ വീക്ഷിക്കുന്നത്. കശ്മീരിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അല്‍ ഖായിദ പ്രസ്താവന നടത്തിയതും പാക്കിസ്ഥാനെ ഉപയോഗിച്ച് ചൈന ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചേക്കുമെന്ന മുന്‍ യുഎസ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി നിക്കി ഹേലിയുടെ പ്രസ്താവനയും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അഫ്ഗാനിലെ ബാഗ്രാം വ്യോമതാവളം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാന്‍ ചൈന ശ്രമിക്കുമെന്നും നിക്കി പറഞ്ഞിരുന്നു.



