സിപിഎം ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളുടെ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ 15 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ ആരംഭിക്കും. എറണാകുളത്താണു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം, തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ഏപ്രിൽ ആദ്യപാതിയിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ നടക്കും.

ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളുടെ തീയതികൾ



കണ്ണൂർ- ഡിസംബർ 10,11,12

എറണാകുളം, വയനാട്– ഡിസംബർ 14,15,16

കൊല്ലം, പാലക്കാട്– ഡിസംബർ 31, ജനുവരി 1, 2

ഇടുക്കി– ജനുവരി 4, 5, 6

കോഴിക്കോട്– ജനുവരി 10,11,12

തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം– ജനുവരി 14,15,16

തൃശൂർ, കാസർകോട്– ജനുവരി 21, 22, 23

ആലപ്പുഴ– ജനുവരി 28, 29, 30

പത്തനംതിട്ട, മലപ്പുറം– ജനുവരി 27, 28, 29.

ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ദുർബലപ്പെട്ടതായി പാർട്ടി ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ പറ‍ഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിൽ ഉൾപ്പാർട്ടി ജനാധിപത്യമില്ല. ഭരണമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽപോലും ചേരിപ്പോരാണ്. ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ കരുത്ത് ചോർന്നു. കോൺഗ്രസിനു കൃത്യമായ നയങ്ങളില്ല. കേരളത്തിലാകട്ടെ യുഡിഎഫ് സംവിധാനം തകരുന്നു. നിയമസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത ആർഎസ്‌പിയിൽപോലും തർക്കമാണ്. ആർഎസ്പിയെ എൽഡിഎഫിലേക്കു ക്ഷണിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഇപ്പോൾ അവർ യുഡിഎഫിലാണെന്നും അവരാണു തീരുമാനം പറയേണ്ടതെന്നും വിജയരാഘവൻ പ്രതികരിച്ചു.



English Summary: Branch conferences of CPM will start from second week of September