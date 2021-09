ഡൽഹി കലാപത്തിലെ അന്വേഷണം കോടതിയുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടൽ: രൂക്ഷവിമർശനം

ന്യൂഡൽഹി∙ വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസിനെ രൂക്ഷഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് കോടതി. വിഭജനത്തിനുശേഷം നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ കലാപത്തിൽ ശരിയായ അന്വേഷണം നടത്താത്തത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവൽക്കാർക്ക് എക്കാലവും കളങ്കമായിരിക്കുമെന്ന് അഡീഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി വിനോദ് യാദവ് പറഞ്ഞു.

കലാപത്തിനിടെ ചാന്ദ്ഭാഗ് പ്രദേശത്തെ കച്ചവടസ്ഥാപനം കൊള്ളയടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ മുൻ എഎപി കൗൺസിലർ താഹിർ ഹുസൈന്റെ സഹോദരൻ ഷാ ആലമിനെയും മറ്റു രണ്ടു പേരെയും കോടതി വിട്ടയച്ചു. കേസിൽ ‘നിഷ്ക്രിയമായ’ അന്വേഷണമാണ് നടന്നതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയ കോടതി, പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനെ ആസൂത്രിതമായി സാക്ഷിയാക്കിയെന്ന തോന്നലാണ് നൽകുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു.

‘സംഭവസ്ഥലത്തെ പ്രതികളുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സ്വതന്ത്ര ദൃക്‌സാക്ഷികളില്ല, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച തെളിവുകളുമില്ല. പൊലീസിന്റെ കേസന്വേഷണം ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണത്തിന്റെ പാഴാക്കൽ മാത്രമാണ്. കോടതിയുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത്.’– ജഡ്ജി വിനോദ് യാദവ് പറഞ്ഞു. ദൃക്‌സാക്ഷികൾ, യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ, സാങ്കേതിക തെളിവുകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാതെ വെറുതേ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് കേസ് തീർക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ തവണ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോഴും കോടതി രൂക്ഷവിമർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ‘കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലുണ്ടായ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും അന്വേഷണം വളരെ മോശം നിലയിലാണ്. കേസെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കോടതിയിൽ ഹാജരാകാറുമില്ല. അന്വേഷണം മികവോടെ നടത്തുന്നുമില്ല. പലരും ഒന്നിലേറെ കേസുകളിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്നു’. ജഡ്ജി വിനോദ് യാദവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു.

English Summary: Police 'Tried To Pull The Wool Over Our Eyes': Court On Delhi Riots Case