‘മദ്യവിൽപനയ്ക്ക് ആധാർ വേണം’; താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ലെന്ന് രത്തൻ ടാറ്റ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മദ്യവിൽപനയ്ക്കുള്ള നിർദേശമെന്ന മട്ടിൽ തന്റെ പേരിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന വ്യാജമാണെന്ന സ്ഥിരീകരണവുമായി പ്രമുഖ വ്യവസായി രത്തൻ ടാറ്റ രംഗത്ത്. മദ്യവിൽപനയെ ആധാർ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണം തന്റേതല്ലെന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണു രത്തൻ ടാറ്റ വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘മദ്യ വിൽപനയ്ക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തണം. മദ്യം വാങ്ങുന്നവർക്കു സർക്കാരിന്റെ സബ്സിഡി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നൽകരുത്. മദ്യം വാങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ളവർക്കു തീർച്ചയായും ആഹാരം വാങ്ങാനും സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നൽകിയാൽ അവർ മദ്യം വാങ്ങും’ എന്നായിരുന്നു ടാറ്റയുടെ പേരിൽ പ്രചരിച്ചത്. ‘ഇതു ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, നന്ദി’ എന്നാണു വ്യാജവാർത്തയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചേർത്ത് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



83 വയസ്സുള്ള രത്തൻ ടാറ്റ വ്യാജമായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കുത്തനെ ഇടിയും എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ‘എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകളിലൂടെ പറയും’ എന്നായിരുന്നു അതേപ്പറ്റി അദ്ദേഹം അന്നു വ്യക്തമാക്കിയത്.



