ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള സ്വർണത്തല; ആസിഡും പാഡും അടിവസ്ത്രവും... എങ്ങനെ പിടിക്കും?

നാലു വർഷം മുൻപാണ്. അബുദാബിയിൽനിന്നു കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ യാത്രക്കാരന്റെ വയറ്റിൽ സ്വർണമുണ്ടോയെന്നു കസ്റ്റംസിന് സംശയം. എക്സ്റേ പരിശോധനയിൽ വൻകുടലിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഏഴു ലോഹഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. പക്ഷേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അകത്തുള്ളത് സ്വർണമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. ആശുപത്രിയിലെ ശുചിമുറിയിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനമൊരുക്കി 3 ദിവസം കാത്തിരുന്നാണ് വയറിനുള്ളിലെ ലോഹം പുറത്തെത്തിച്ചത്. ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിലാക്കി വിഴുങ്ങിയ ഏഴു സ്വർണ ഉരുളകളാണ് വയറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് കണ്ടെത്തിയത് 7.8 ലക്ഷം രൂപ വിപണിവിലയുണ്ടായിരുന്ന 260 ഗ്രാം സ്വർണം!

ആ കാലം മാറി. സ്വർണക്കടത്ത് പണ്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിലും അതു കണ്ടെത്താൻ കസ്റ്റംസിന് ഇപ്പോൾ ശുചിമുറിക്ക് കാവലിരിക്കേണ്ടി വരാറില്ല. സ്വർണം ബിസ്കറ്റായും കട്ടികളായും ആഭരണങ്ങളായും മറ്റും കടത്തുന്ന രീതി പഴങ്കഥയായി. ക്യാപ്സൂളാക്കി വിഴുങ്ങുന്നവരും കുറവ്. പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളെ വെട്ടിച്ച് സ്വർണം കടത്താൻ സ്വർണത്തിന്റെ ലോഹരൂപം മാറ്റി മിശ്രിതമായി കടത്തുന്നതാണു രണ്ടു വർഷമായി ട്രെൻഡ്.

മിശ്രിതരൂപമാക്കി മാറ്റി സ്വർണം കടത്തുന്നതിലും ഓരോ ദിവസവും പുതിയ രീതികൾ. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലോഹഭാഗങ്ങളാക്കി മുതൽ മാംഗോ ജ്യൂസിൽ കലർത്തി വരെ കേരളത്തിൽ സ്വർണമെത്തുന്നു. മുകളിലെ മുടി വടിച്ചു മാറ്റി വിഗിനുള്ളിൽ സ്വർണം കടത്തുന്നവരുണ്ട്. മിശ്രിതരൂപമാക്കി മാറ്റിയ സ്വർണം പാന്റിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച് കടത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡ്. കഴിഞ്ഞ മാസം കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളെ പിടികൂടിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചയാളെ കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി.

മിശ്രിതമാക്കി തേയ്ക്കും, സ്വർണമാക്കാൻ കത്തിക്കും

കഴിഞ്ഞ മാസമാണു പാന്റ്സിനുള്ളിൽ സ്വർണം പൂശി കള്ളക്കടത്തിന്റെ പുതുവഴി പരീക്ഷിച്ച കാസർകോട് ഉപ്പള സ്വദേശി കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ പിടിയിലായത്. മിശ്രിത രൂപത്തിലാക്കിയ സ്വർണം പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പാന്റ്സിനുള്ളിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചാണ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. പെട്ടെന്നു കാണാതിരിക്കാൻ ലൈനിങ് മാതൃകയിൽ മറ്റൊരു തുണി തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്വർണം പൂശിയ, 1.3 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള പാന്റ്സ് ധരിച്ചെത്തിയ യുവാവിനെ കസ്റ്റംസ് കയ്യോടെ പൊക്കി. ഇതേ രീതിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ചെറുതാഴം സ്വദേശിയായ യുവാവും പരീക്ഷിച്ചത്. പാന്റിലുണ്ടായിരുന്നത് 15 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന 302 ഗ്രാം സ്വർണം.

ഹ്രൈഡോളിക് എയർ പമ്പിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച കടത്തിയ സ്വർണം, ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിലാക്കി മലദ്വാരത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തിയ സ്വർണമിശ്രിതം, പാന്റ്സിൽ സ്വർണമിശ്രിതം പൂശിയത്.

നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം പാന്റ് കത്തിച്ചാണ് സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുക്കുക. മിശ്രിത രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സ്വർണക്കടത്തുസംഘങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ശുദ്ധീകരണ ശാലകളുണ്ട്. 2018 ഓഗസ്റ്റിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇത്തരം സ്വർണ ശുദ്ധീകരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യു ഇന്റലിജൻസ് (ഡിആർഐ) കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വസ്ത്രം കത്തിച്ചാണ് കസ്റ്റംസും ഇതിൽനിന്ന് സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുത്തത്.

സ്വർണക്കടത്തിൽ പുതുരീതികൾ

സ്വർണം ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് അലിയിപ്പിച്ച് മിശ്രിതരൂപത്തിലാക്കുന്ന രീതിയുടെ വരവോടെയാണ് സ്വർണക്കടത്തിൽ പുതുരീതികൾ കടന്നുവന്നത്. ഈയിടെ രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പിടികൂടിയ സ്വർണക്കടത്തു കേസുകളിൽ ഏറിയ പങ്കും മിശ്രിത രൂപത്തിലാക്കിയ സ്വർണമാണ്. സ്വർണം കടത്തുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനായി പ്രത്യേക സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ലോഹരൂപത്തിലുള്ള സ്വർണത്തിൽ 1:3 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും ചേർത്താണു സ്വർണം കുഴമ്പു രൂപത്തിലാക്കുന്നത്.

കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണം.

സ്വർണം മിശ്രിതമാക്കാൻ ആസിഡും

കുഴമ്പു രൂപത്തിലുള്ള മിശ്രിതത്തിൽ 90 മുതൽ 95 ശതമാനം വരെ സ്വർണമായിരിക്കും. നാട്ടിലെത്തിച്ച ശേഷം ഇലക്ട്രോലിസിസ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇതു വീണ്ടും സ്വർണമാക്കുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്കാനിങ് യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങൾ മിശ്രിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം. സ്വർണക്കടത്തുകാരിൽനിന്നുതന്നെയുള്ള രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും യാത്രക്കാരുടെ പശ്ചാത്തലം, പെരുമാറ്റത്തിലെ അസ്വാഭാവികത എന്നിവ പരിശോധിച്ചുമാണ് കസ്റ്റംസ് ഭൂരിഭാഗം കേസുകളും പിടികൂടുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്കാനറിൽ കുടുങ്ങുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കം.

അടിവസ്ത്രത്തിൽ മുതൽ മലദ്വാരത്തിൽ വരെ

സ്വർണമിശ്രിതം വിവിധ രൂപത്തിലാക്കി ശരീരത്തിലും വസ്ത്രത്തിനുള്ളിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിലും ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണക്കടത്തുകാരുടെ രീതി. സ്വർണം മെഷീനിൽ അരച്ചു ഗ്രീസ് പോലുള്ള പദാർഥങ്ങളിൽ ചേർത്തു പൗച്ച് രൂപത്തിലാക്കി വ്യാപകമായി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സാനിറ്ററി പാഡിന്റെ രൂപത്തിലാക്കിയാണ് അടിവസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. സ്വർണം ചെറിയ ഷീറ്റുകളാക്കി ബാഗുകളുടെയും മറ്റും ഉള്ളിൽ തയ്ച്ച് കടത്തുന്നുമുണ്ട്.

സാനിറ്ററി നാപ്കിന്റെ രൂപത്തിൽ സ്വർണ മിശ്രിതം. ഇത് അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് കടത്തുക. ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിൽ ഉള്ളത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കും.

പുരുഷന്മാരുടെയും വനിതകളുടെയും പാന്റുകളുടെ വെയ്സ്റ്റ് ബാൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തയ്ച്ചും കടത്തുന്നുണ്ട്. സ്വർണമിശ്രിതം ഗർഭനിരോധന ഉറകളുടെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിലാക്കി മലദ്വാരത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുന്നതും പലവട്ടം വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. നീളം കുറഞ്ഞ ദണ്ഡുകളാക്കി ബാഗുകളുടെ ബീഡിങ്ങിനിടയിൽ സ്വർണം തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു രീതി. ട്രോളി ബാഗുകളുടെ ഹാൻഡിലുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചും ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

സ്വർണം ഉരുക്കി പുതിയ പാത്രങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു കടത്തുന്നതു പതിവാണ്. ഇവിടെയെത്തുമ്പോൾ പാത്രം പൊളിച്ചു സ്വർണം എടുക്കുന്നു. സ്വർണം പേപ്പർ രൂപത്തിലാക്കി അധികം വിലയില്ലാത്ത സമ്മാനങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞ് അതിനു മേൽ സാധാരണ സമ്മാനപ്പേപ്പർ പൊതിഞ്ഞ് ഒളിപ്പിച്ചു സ്വർണം കടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രഷർ കുക്കറുകളുടെ റബർ ബുഷുകൾക്കുള്ളിൽ അതേ ആകൃതിയിലുണ്ടാക്കുന്ന സ്വർണവളയങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുന്നു. വിവിധതരം മോട്ടോറുകൾ, പമ്പുകൾ, മിക്സർ, ഗ്രൈൻഡർ, ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി, വാക്വം ക്ലീനർ, എമർജൻസി ലാംപ്, ലാപ്ടോപ് കംപ്യൂട്ടർ, ഗെയിം സ്റ്റിക് എന്നിവയുടെ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി പകരം അതേ മാതൃകയിൽ സ്വർണം ഒളിപ്പിക്കുന്നു.

ട്രോളി ബാഗിന്റെ പുറത്തെ ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച സ്വർണം

താഴുകളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വർണം ഉരുക്കി നിറച്ചും അതിന്റെ താക്കോലുകൾ സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി അവ സ്റ്റീൽ നിറത്തിലുള്ള പെയിന്റടിച്ചും സ്വർണം കടത്തുന്നു. ഫാനുകളുടെ മോട്ടോറിനുള്ളിലും പുറത്തും സ്വർണക്കമ്പികൾ കോയിലുകൾ ചുറ്റുന്നതു പോലെ ചുറ്റി ഫൈബർ അടപ്പുകൾ വെച്ച് അടച്ച് സ്വർണം കടത്തുന്നുണ്ട്. സ്വർണം ദ്രവമിശ്രിതമാക്കി പായ്ക്കറ്റിൽനിറച്ച് കാലിലും ശരീരഭാഗങ്ങളിലും ഷൂ പോലുള്ളവയിലും കെട്ടിവയ്ക്കുകയോ തുന്നിച്ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. സ്വർണം മറ്റേതെങ്കിലും ഉൽപന്നത്തിന്റെ ബോട്ടിലിൽ ലായനിയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു. പിന്നീട് സ്വർണം വേർത്തിരിച്ചെടുക്കുന്നു.

തലയിൽ സ്വർണം, മാംഗോ ജ്യൂസിലും

രണ്ടു വർഷം മുൻപ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യാത്രക്കാരുടെ മുടിയുടെ സ്റ്റൈലിൽ സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ വലയിലായത് ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള ‘സ്വർണത്തലകൾ’. ഒരാൾ നെടുമ്പാശേരിയിലും മറ്റൊരാൾ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലുമാണ് കുടുങ്ങിയത്. രണ്ടു പേരും മലപ്പുറം ജില്ലക്കാർ. വിഗ്ഗിനുള്ളിൽ 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച യാത്രക്കാരൻ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ പിടിയിലായത് 2019 ഒക്ടോബറിലാണ്. ഇതേ രീതിയിൽ സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച മലപ്പുറം സ്വദേശി നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലും പിടിയിലായിരുന്നു.

അടിവസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തിയ സ്വർണമിശ്രിതം.

തലയുടെ മുകളിൽ മധ്യഭാഗത്തായി മുടി ഷേവ് ചെയ്തു മാറ്റിയിരുന്നു. ഈ ഭാഗത്ത്, പ്രത്യേകം പാക്ക് ചെയ്ത സ്വർണമിശ്രിതം വച്ച് മുകളിൽ വിഗ് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 907 ഗ്രാം സ്വർണമിശ്രിതമാണു കണ്ടെടുത്തത്. ലോഹപരിശോധിനി കവാടത്തിലൂടെ ‘ബീപ്’ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാതെയാണു രണ്ടിടത്തും യാത്രക്കാർ പുറത്തുവന്നത്. യന്ത്രസംവിധാനങ്ങളിൽ പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ സ്വർണം മിശ്രിതമാക്കി പ്രത്യേകം പാക്ക് ചെയ്തതതായിരുന്നു കാരണം.

ഈ വർഷം ഏപ്രിലിലാണ് മാങ്ങാ ജ്യൂസിന്റെ രൂപത്തിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടര കിലോഗ്രാമോളം സ്വർണ ദ്രാവകം കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടികൂടിയത്. സ്വർണം പൊടിച്ച് ജ്യൂസിൽ കലർത്തിയ നിലയിലായിരുന്നു. 2.5 കിലോഗ്രാമിലേറെ തൂക്കമുള്ള 6 ജ്യൂസ് ബോട്ടിലുകളാണ് യാത്രക്കാരന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഗ്രൈൻഡിങ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊടിക്കുന്ന സ്വർണം ദ്രാവകങ്ങളിൽ കലർത്തുകയാണു പതിവ്. ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന തരം എക്സ്റേ മെഷീനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പല വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഇല്ല.

സ്വപ്ന സ്വർണം കടത്തിയത് ശുചിമുറി ഉപകരണങ്ങളിൽ

തിരുവനന്തപുരം നയതന്ത്ര ബാഗേജ് സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷും സംഘവും ഡോർ ലോക്, ടാപ്പ് അടക്കമുള്ള ശുചിമുറി ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്വർണം ഉരുക്കി നിറച്ചാണ് 30 കിലോ സ്വർണം കടത്തിയത്. സ്വർണം ഉരുക്കി ഉപകരണങ്ങളിൽ നിറച്ച് കടത്തുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കുറഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസത്തെയെങ്കിലും ശ്രമകരമായ ജോലി അതിനു പിന്നിലുണ്ട്.

സ്വർണം ഇരുക്കി യന്ത്രഭാഗങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതിന്റെ മാതൃകയിൽ കവചം ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുശേഷം ‌കവചത്തിൽ സ്വർണം നിറച്ച് യന്ത്രത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കണം. ലെയ്ത്തിലെ പണികളടക്കം വേണ്ടിവരും. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്വർണം എക്സ്റേ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താനും പ്രയാസമാണ്. സ്വർണക്കടത്തിന് പലവഴികളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണക്കടത്തുകാരെപ്പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്നത് സ്വപ്നയും സംഘവും ഉപയോഗിച്ച വഴിയാണ്.– ശുചിമുറി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്വർണക്കടത്തല്ല; നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴിയുള്ള സ്വർണക്കടത്ത് !!

