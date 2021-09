നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ഉയർത്തി തോറ്റംപാട്ട്, പൊട്ടന്റെ കഥ

നീങ്കളെ കൊത്യാലും ചോരല്ലേ ചൊവ്വറെ

നാങ്കളെ കൊത്യാലും ചോരല്ലേ ചൊവ്വറേ

പിന്നെന്തേ ചൊവ്വറ് കുലം പെശക്ന്ന്,

തീണ്ടിക്കൊണ്ടല്ലേകുലം പിശക്ന്ന്

എല്ലെല്ലക്കൊയില് കുല പിശകൂലം മാപ്പിളക്കൊയില് കുലം പിശകഏണ്ട്

പെരിയോന്റെ കോയിക്കലെല്ലാരും ചെന്നാൽ അവിടേക്ക് നീങ്കളും നാങ്കളുമൊക്കും



വടക്കേ മലബാറിന് പുറത്ത് അധികമൊന്നും കേട്ടിട്ടുപോലുമില്ലാത്ത ഈ വരികള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു വിധി പ്രസ്താവത്തിനിടെ ഉയർന്നുകേട്ടു. പഴയൊരു കഥയിലെ ഇന്നും പ്രസക്തമായ വരികള്‍. പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയായ ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിച്ചത്. അന്തരിച്ച നടൻ പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മകൻ കൂടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ. ക്രിമിനല്‍ കേസിൽപെട്ടയാളുടെ വൃക്കദാനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച എറണാകുളം ജില്ലാ തല ഓതറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലാണ് ജഡ്ജി കാര്യങ്ങള്‍ ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചത്.

മനുഷ്യരക്തമാണ് എല്ലാവരിലും ഓടുന്നത്. എന്റെ ശരീരം മുറിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുറിച്ചാലും ചോര വരും. ഇതു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപ് എഴുതിയതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്?– കോടതി ചോദിച്ചു. പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിന്റെ കഥകളും മിത്തുകളും എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. പൊട്ടൻ തെയ്യം കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കെട്ടിയാടിക്കണമെന്നും കോടതി പ്രതികരിച്ചു.

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ കുറ്റവാളികളായ വൃക്ക, കരള്‍, ഹൃദയം എന്നിങ്ങനെ ഇല്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കൊല്ലം നെടുമ്പന മഠത്തിലഴികത്ത് രാധാകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാൻ അനുമതി തേടി തിരുവനന്തപുരം പൂന്തുറ പുതുവൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ആർ. സജീവൻ നൽകിയ അപേക്ഷയാണ് കമ്മിറ്റി തള്ളിയത്. രാധാകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഡ്രൈവറും സുഹൃത്തുമായിരുന്നു സജീവൻ. എന്നാൽ ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയാണെന്നത് അവയവദാനത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നതിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സമിതി പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിഷയം പരിഗണിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഇത്തരം അപേക്ഷകളിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിറക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

പൊട്ടൻ തെയ്യം

ഞങ്ങളായാലും നിങ്ങളായാലും ശരീരം മുറിഞ്ഞാല്‍ പുറത്തു വരുന്ന ചോര ഒന്നു തന്നെയല്ലേയെന്ന പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിന്റെ തോറ്റം പാട്ടിലെ വരികളാണ് ജഡ്ജി കോടതിയിൽ പരാമർശിച്ചത്. തോറ്റം പാട്ടിലെ വരികള്‍ ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഇതിന്റെ വേരുകള്‍ അന്വേഷിച്ചു പോയവരും ഏറെയാണ്. എല്ലാവരും എത്തി നിന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ പടിഞ്ഞാറെക്കര ഗ്രാമത്തിൽ. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നു കരുതുന്ന പണ്ഡിതൻ കൂർമൽ എഴുത്തച്ഛനാണ് ഏറെ ദൈർഘ്യമുള്ള പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിന്റെ തോറ്റം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ മനീഷാ പഞ്ചകം എന്ന കൃതിയിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് കൂർമൽ എഴുത്തച്ഛൻ തോറ്റം പാട്ടാക്കിയത്. പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിന്റെ ജനകീയതയ്ക്കൊപ്പം സമത്വത്തിനായി വാദിക്കുന്ന തോറ്റം പാട്ടും മലബാറിൽ പ്രശസ്തമായി. എങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയിൽ തെയ്യം തോറ്റത്തിന്റെ ഭാഗം പരാമർശിക്കുന്നതു ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യ സംഭവമായിരിക്കും.

കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കൂർമൽ തറവാട് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. തറവാട്ട് വളപ്പിന്റെ ഒരറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ കാവ്. അതിനകത്താണ് കൂർമൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനം. പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിന്റെ തോറ്റം പാട്ടിലെ കൗതുകത്തിൽ തറവാടും കാവും കാണാനെത്തുന്നവരും ഏറെയാണ്. കൂർമൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലത്തെ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കൂർമൽ തറവാട്ടിലെ കളിയാട്ട മഹോത്സവ ദിനങ്ങളിൽ പൊട്ടൻ തെയ്യവും കോലമായി അരങ്ങിലെത്തും.

സമത്വത്തിന്റെ നീതി തേടുന്ന പൊട്ടൻ

എണ്ണിത്തിട്ടപെടുത്താൻ കഴിയാത്തത്രയും തെയ്യങ്ങള്‍ മലയാളമാസം തുലാം പത്തു മുതൽ കാസർകോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും കെട്ടിയാടാറുണ്ട്. എങ്കിലും പൊട്ടൻ തെയ്യത്തോളം ആളുകൾക്കു പ്രിയപ്പെട്ട തെയ്യക്കോലം മറ്റൊന്നുണ്ടാകില്ല. കളി ചിരികളും തമാശകളും നിറഞ്ഞതാണ് പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിന്റെ അരങ്ങിലെ രീതികള്‍. പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്കും ആറ് മണിക്കും ഇടയിലാണ് വടക്കേ മലബാറിലെ തറവാടുകളിലും കാവുകളിലും പൊട്ടനാട്ടം നടക്കുക. എങ്കിലും പൊട്ടൻ അരങ്ങിലെത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ആളു കൂടും. തെയ്യത്തിന്റെ തമാശകളും തീക്കനലിൽ വീണുള്ള കനലാട്ടവും കാണാനാണു ഭൂരിഭാഗം പേരും അതിരാവിലെ തന്നെ ഇവിടങ്ങളിലെത്തുന്നത്. പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുണ്ടാകുക, പുലമാരുതൻ, പുലപ്പൊട്ടൻ, പുലച്ചാമുണ്ടി. അതിൽ പുലമാരുതൻ ചടുലമായ ചുവടുകളുമായി അരങ്ങ് നിറയുമ്പോള്‍ തീക്കനലിന്റെ കൂനയില്‍ വീഴലാണ് പുലപ്പൊട്ടന്റെ ചടങ്ങ്. അതിനിടെ കനൽ വാരി ആളുകൾക്കുനേരെ എറിയുന്നതായി അഭിനയിക്കുകയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എറിയുകയും ചെയ്യും.

അടുത്തു ചെല്ലുന്ന ആളുകളുടെ കൈപിടിച്ച് കുശലം പറയും, കളിയാക്കും, പൊട്ടൻ തെയ്യത്തോടൊപ്പം നന്നായി കൊട്ടിപ്പാടാനറിയുന്ന തെയ്യക്കാരുമുണ്ടെങ്കിൽ തോറ്റം പാട്ടും മികച്ചതാകും. തറയിൽ ഓല വിരിച്ച് ചെണ്ടകള്‍ നിരത്തിയാണ് തെയ്യത്തിന്റെ തോറ്റം പാടുക, രാത്രിയും പുലർച്ചെ തെയ്യം ഒരുങ്ങുമ്പോഴും ഇത് ആവർത്തിക്കും. സർവജ്ഞ പീഠം കയറാൻ ചെന്ന ശങ്കരാചാര്യരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ ചണ്ഡാലന്റെ പ്രതീകമായാണ് പൊട്ടൻ തെയ്യത്തെ കാണുന്നത്. ശിവ, പാർവതിമാർ വേഷം മാറിയെത്തിയതാണെന്നും വിശ്വാസം. എല്ലാ അറിവുകളും നേടിയെന്നു കരുതിയ ശങ്കരാചാര്യരെ ചണ്ഡാലനും കുടുംബവും തടഞ്ഞെന്നും, തുടർന്നു നടന്ന വാദപ്രതിവാദത്തിൽ സമത്വസന്ദേശം ശങ്കരാചാര്യർക്കു ലഭിച്ചെന്നുമാണു പഴമൊഴി.

പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിന്റെ തോറ്റത്തിലങ്ങോളം ഇത്തരം പരാമർശങ്ങള്‍ കാണാം. ചില വരികൾ നോക്കുക–

നാങ്കളെ കുപ്പയില്‍ നട്ടൊരു വാഴ-

പ്പഴമല്ലേ നിങ്കളെ തേവന് പൂജ?

നാങ്കളെ കുപ്പയില്‍ നട്ടൊരു തൃത്താ-

പ്പോവല്ലോ നിങ്കടെ തേവന്ന് മാല

പൂക്കൊണ്ട് മാലതൊടുക്ക്വല്ലോനുങ്കള്

പൊല്‍കൊണ്ട് മാല്‍ തൊടുക്ക്വല്ലോ നാങ്കള്‍

ചന്ദനം ചാര്‍ത്തി നടക്ക്വല്ലോനുങ്കള്‍

ചേറുമണിഞ്ഞ് നടക്കുമീ നാങ്കള്‍



ജാതിയില്‍ താഴ്ന്നവനെന്ന് കുറച്ചു കാണുന്നവരുടെ തൊടിയിലെ വാഴപ്പഴമാണ് ദേവൻമാ‍ർക്ക് പൂജയ്ക്കു വയ്ക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പൂവുകൊണ്ട് മാലകെട്ടി നിങ്ങള്‍ ദേവന് ചാ‍ർത്തുന്നു. നിങ്ങള്‍ ചന്ദനം അണിയുമ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ ചേറ് അണിഞ്ഞു നടക്കുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും വഴിമാറാതെനിന്ന ചണ്ഡാലൻ ശ്രീശങ്കരനോടു പറയുകയാണ്. പാഠം ഉള്‍കൊണ്ട ശങ്കരൻ ഈ അറിവുകൂടി നേടിയ ശേഷമാണ് സ‍ർവജ്ഞ പീഠം കയറിയതെന്നും കഥയുണ്ട്. ഇന്ന് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്ന മലയ, പുലയ വിഭാഗക്കാർക്കാണ് പൊട്ടൻ തെയ്യം കെട്ടിയാടാനുള്ള അവകാശം പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുക. മറ്റേതൊരു തെയ്യത്തേയും പോലെ തൊട്ടുകൂടായ്മ നിലനിന്ന കാലത്ത് നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിലടക്കം ദൈവമായി കയറിച്ചെല്ലാന്‍ ഇവർക്കു സാധിച്ചു. ദൈവമായി മാറുന്ന നിമിഷം ജാതിയെന്ന അതിര് ഇല്ലാതാകുന്നുവെന്നാണു വിശ്വാസം.

