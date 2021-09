മിന്നൽ പരിശോധനാ അട്ടിമറി; തടവുകാരനെ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്കു മാറ്റും

തിരുവനന്തപുരം ∙ തടവുകാർ നിരോധിത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധന, വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അട്ടിമറിച്ച സംഭവത്തിൽ ജയിൽ വകുപ്പിന്റെ നടപടി. സെല്ലിൽ കഞ്ചാവുമായി പിടിയിലായ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷാ തടവുകാരനെ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്കു മാറ്റാൻ ജയിൽ ഡിജിപി നിർദേശിച്ചു.

വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫിസ് സഹായിയായ റഷീദ് എന്ന തടവുകാരനിൽനിന്ന് കഞ്ചാവ് പിടിച്ച സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ നടത്തിയ നീക്കം മനോരമയാണ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. ഇതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണു തടവുകാരനെ പൂജപ്പുരയിലേക്കു മാറ്റുന്നത്.

പുതിയ ജയിൽ ഡിജിപി ഷെയ്ഖ് ദർവേഷ് സാഹിബ് ആദ്യമായി നിർദേശിച്ച മിന്നൽ പരിശോധനയാണ് വിയ്യൂർ ജയിലിൽ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫിസർ ട്രെയിനി ആണ് കഞ്ചാവ് പിടിച്ചത്. എന്നാൽ തടവുകാരൻ സൂപ്രണ്ട് ഓഫിസിൽ തനിക്കുള്ള സ്വാധീനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

ഈ വിവരം സൂപ്രണ്ടിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും തടവുകാരനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായില്ല. ഒരു വർഷമായി സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫിസ് സഹായിയായി തുടരുന്ന ഇയാളെ മാറ്റിയതുമില്ല. നാലു തവണ ഇയാളിൽനിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചിട്ടും ഒതുക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു. തൃശൂർ അയ്യന്തോളിലെ വിവാദമായ ഫ്ലാറ്റ് കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയാണ് റഷീദ്.

