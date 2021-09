അടിവസ്ത്രം ധരിച്ച് എംഎൽഎയുടെ ട്രെയിന്‍ യാത്ര; സഹയാത്രികരുടെ പരാതി, കയ്യാങ്കളി

ന്യൂഡൽഹി∙ ട്രെയിനിൽ അടിവസ്ത്രം ധരിച്ച് എംഎൽഎ യാത്ര ചെയ്തെന്ന് പരാതി. ബിഹാറിലെ ജെഡിയു എംഎൽഎ ഗോപാൽ മണ്ഡലിനെതിരെയ‌ാണ് സഹയാത്രികർ പരാതി നൽകിയത്. വ്യാഴാഴ്ച, പ്ടന‍– ന്യൂഡൽഹി തേജസ് രാജധാനി എക്സ്പ്രസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എസി കംപാർട്ട്മെന്റിലാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.

അടിവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഗോപാൽ മണ്ഡൽ കംപാർട്ട്മെന്റിനുള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ യാത്രക്കാർ എതിർക്കുകയും കയ്യാങ്കളി വരെ എത്തുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസും ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറും ട്രെയിനിൽ കയറി. ‘സഹയാത്രികർ എംഎൽഎയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടു. പൊലീസും ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറും ഇരുവിഭാഗത്തെയും അനുനയിപ്പിച്ചു.’– ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സിപിആർഒ രാജേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

വയറിന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനാലാണ് അത്തരത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചതെന്ന് എംഎൽഎ വിശദീകരിച്ചു.‘ ഞാൻ അടിവസ്ത്രവും ഇന്നർ ബനിയനും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിനിൽ കയറിപ്പോൾത്തന്നെ വയറിന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു. ഞാൻ കള്ളം പറയില്ല.’– ഗോപാൽ മണ്ഡൽ പറഞ്ഞു. അടിവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എംഎൽഎയുടെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

