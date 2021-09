ട്രെയിനിൽ ബനിയൻ മാത്രം ധരിച്ച് ബിഹാർ എംഎൽഎ; വയറിളക്കമെന്ന് വിശദീകരണം

പട്ന ∙ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ ബനിയൻ മാത്രം ധരിച്ചു നടന്ന ജനതാദൾ (യു) എംഎൽഎ ഗോപാൽ മണ്ഡൽ കുടുങ്ങി. എംഎൽഎയുടെ ‘ദുർനടപ്പിനെ’ ചോദ്യം ചെയ്ത സഹയാത്രികരെ വെടിവയ്ക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയുണ്ട്. സഹയാത്രികർ പരാതിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു റെയിൽവേ പൊലീസും ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറും ഇടപെട്ടാണ് അടിപിടി ഒഴിവാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പട്ന– ഡൽഹി തേജസ് എക്സ്പ്രസിലാണു വിവാദ സംഭവം. ട്രെയിനിനുള്ളിൽ എംഎൽഎ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ചിത്രം സഹയാത്രികർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്തതു വൈറലായി. ടിവി ചാനലുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ വാർത്തയായതോടെ എംഎൽഎ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി.

ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ കലശലായ വയറിളക്കം പിടിപെട്ടതിനാലാണ് അടിവസ്ത്രമിട്ടു നടന്നതെന്നാണ് ഗോപാൽ മണ്ഡലിന്റെ ന്യായീകരണം. തന്റെ പെരുമാറ്റം വനിതാ യാത്രക്കാർക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെന്ന ആരോപണവും നിഷേധിച്ചു. കംപാർട്ട്മെന്റിൽ വനിതാ യാത്രക്കാർ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് എംഎൽഎയുടെ വാദം.

ഭരണകക്ഷി എംഎൽഎയുടെ പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തെത്തി. ബിഹാറിനു ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം ചെയ്തികൾ മുഖ്യമന്ത്രി ‘സുശാസൻ ബാബു’ നിതീഷ് കുമാർ ഗൗരവത്തിലെടുക്കണമെന്ന് ആർജെഡി വക്താവ് ഭായി വീരേന്ദ്ര പ്രതികരിച്ചു. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നു പാർട്ടി എംഎൽഎമാരെ പഠിപ്പിക്കാനായി മുഖ്യമന്ത്രി കുറച്ചു സമയം ചെലവിടണമെന്നു ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി നേതാവ് ചിരാഗ് പാസ്വാൻ പരിഹസിച്ചു.

English Summary: JDU MLA Gopal Mandal seen in underwear during train journey