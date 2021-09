താലിബാനെ പുകഴ്ത്തി കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ; വിമർശിച്ച് ബിജെപി

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത താലിബാനെ പിന്തുണച്ചു ജാർഖണ്ഡിലെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ നടത്തിയ പ്രതികരണം വിവാദമാകുന്നു. അഫ്ഗാനിലെ യുഎസ് സേന രാജ്യം വിടാൻ താലിബാൻ മികച്ച രീതിയിലാണു പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് എംഎൽഎയും മുൻ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമായ ഇര്‍ഫാൻ അൻസാരി പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് യുഎസ് സൈനികരെ പുറത്താക്കിയ നീക്കത്തെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ്.

അഫ്ഗാനിൽ യുഎസ് നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും അൻസാരി പ്രതികരിച്ചു. ജാർഖണ്ഡ് നിയമസഭാ സമ്മേളന ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അൻസാരി. താലിബാൻ ഭീകര സംഘടനയാണ്. പക്ഷേ യുഎസിനെ പുറത്താക്കാൻ വിപ്ലവാത്മകമായാണു അവർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും അൻസാരി പറഞ്ഞു.

ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ വിമര്‍ശനമുയർത്തി ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ താലിബാന് സമാനമായ കോൺഗ്രസിന്റെ ചിന്താഗതിയാണു കാണിക്കുന്നത്. വനിതകള്‍ക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുമെതിരായ ക്രൂരതകളുടെ പേരില്‍ കുപ്രസിദ്ധരായ സംഘത്തെയാണ് കോൺഗ്രസ് എംഎല്‍എ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്നും ബിജെപി ചീഫ് വിപ്പ് ബിരാഞ്ചി നാരായൺ ആരോപിച്ചു. ഭയം കാരണം സ്ത്രീകൾ അഫ്ഗാൻ വിടുകയാണ്. ഇവിടെയും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനാണോ അൻസാരിയുടെ ആഗ്രഹം?– അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

English Summary: Jharkhand Congress MLA praises Taliban for US pullout from Afghanistan; BJP hits back