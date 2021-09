പൊലീസിലെ സംഘപരിവാര്‍: സിപിഎം–ബിജെപി ബാന്ധവത്തിന്റെ തെളിവ്: മുരളി

തിരുവനന്തപുരം∙ പൊലീസില്‍ സംഘപരിവാര്‍ ശക്തി പിടിമുറുക്കുന്നുവെന്ന സിപിെഎ ദേശീയ നേതാവ് ആനി രാജയുടെ പ്രസ്താവന സിപിഎം–ബിജെപി ബാന്ധവത്തിന്റെ തെളിവാണെന്ന് കെ. മുരളീധരന്‍ എംപി. പൊലീസിൽ പോലും ബിജെപിയുടെ ഫ്രാക്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ വിഭാഗം സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദ്രോഹിക്കുന്നു. ബിജെപി വോട്ടു വാങ്ങിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുപക്ഷം ജയിച്ചതെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണത്തിന് അടിവരയിടുന്നതാണ് ഇതെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

ആനിരാജയുടെ ആരോപണം മുഖ്യമന്ത്രി ഗൗരവത്തിലെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അപമാനിക്കുന്ന ഒരു സംഘം പൊലീസിലുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. പൊലീസിലെ ആര്‍എസ്എസ് സാന്നിധ്യമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും സംഘപരിവാര്‍ ശക്തി പിടിമുറുക്കുന്നുവെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. സിപിഐ നേതാവ് ആനിരാജയുടെ പരാമര്‍ശം ഗൗരത്തിലെടുക്കണം. ഇതിന്റെ തെളിവ് തേടണമെന്നും സതീശന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിലേത് ജനദ്രോഹ പൊലീസെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വിമര്‍ശിച്ചു.



