പരിശോധന കൂട്ടുന്നു; ആർടിപിസിആറിന് സ്വകാര്യ ലാബുകൾക്ക് 418 രൂപ നൽകും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാർ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ആർടിപിസിആർ പരിശോധന നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ലാബുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒന്നിന് 418 രൂപ നൽകാൻ തീരുമാനം. കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടെസ്റ്റിങ് കൂട്ടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ടെസ്റ്റിന്റെ ഫലം കിട്ടാനാണ് സ്വകാര്യമേഖലയെ സഹകരിപ്പിക്കുന്നത്. വാക്സിനേഷന്‍ 80 ശതമാനം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച 3 ജില്ലകളിലും 80 ശതമാനത്തോടടുത്ത 3 ജില്ലകളിലും ആർടിപിസിആർ മാത്രം നടത്താനാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത്.

വയനാട്, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് 80 ശതമാനം വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചത്. വാക്സിനേഷന്‍ 80 ശതമാനത്തിന് അടുത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലും ആര്‍ടിപിസിആര്‍ ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നടത്തുക. മറ്റു ജില്ലകളിലും ആര്‍ടിപിസിആര്‍ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കണമെന്നു നിർദേശമുണ്ട്.



