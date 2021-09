തിരുവനന്തപുരം∙ ആറ്റിങ്ങലില്‍ മീന്‍കുട്ട തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണം ഉയര്‍ന്ന ജീവനക്കാരുടെ സസ്പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളി അല്‍ഫോന്‍സിയ. ജീവനക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ആറ്റിങ്ങല്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നടപടിയെന്നും പിന്‍വലിക്കണമെന്നും അല്‍ഫോന്‍സിയ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അൽഫോൻസിയ

കൈ ഒടിഞ്ഞതിനാല്‍ ഒരു മാസമായി ജോലിക്ക് പോകാനാവുന്നില്ല. എന്നിട്ടും നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. സമരം തുടരുന്നത് ആലോചിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. മീന്‍കുട്ട മനപ്പൂര്‍വം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചില്ലെന്നും ജീവനക്കാര്‍ കുറ്റക്കാരല്ലെന്നും വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയെന്ന് വിശദീകരിച്ചാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പിന്‍വലിച്ചത്.



English Summary : Protest will continue against officers, says Alphonsia