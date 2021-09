6 ജില്ലകളിൽ കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ പൂർണമായും തീർന്നു: വീണാ ജോർജ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് 6 ജില്ലകളിൽ കോവിഷീൽഡ് വാക്‌സീൻ പൂർണമായും തീർന്നതായി മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. കൊല്ലം, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് വാക്‌സീൻ തീർന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി 1.4 ലക്ഷത്തോളം ഡോസ് വാക്‌സീൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. എത്രയും വേഗം കൂടുതൽ വാക്‌സീൻ എത്തിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കുറഞ്ഞ തോതിൽ കോവാക്‌സിൻ സ്‌റ്റോക്കുണ്ട്. കോവാക്‌സിൻ എടുക്കാൻ പലരും വിമുഖത കാണിക്കുന്നെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവാക്‌സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. കോവാക്‌സിനും കോവിഷീൽഡും ഒരു പോലെ ഫലപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമാണ്. കോവീഷിൽഡ് ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചു 84 ദിവസം കഴിഞ്ഞു 112 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണു രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കേണ്ടത്. കോവാക്‌സിൻ ആദ്യ ഡോസ് എടുത്ത് 28 ദിവസം കഴിഞ്ഞു 42 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കാം.



English Summary : Shortage of covishield vaccine in 6 districts of Kerala, says Veena George