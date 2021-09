കോവിഡ് സാഹചര്യം ആശങ്കാജനകം; പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയ്ക്കു സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങാനിരുന്ന പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി. കോവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയല്ല പരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നു സുപ്രീം കോടതി വിലയിരുത്തി. ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണു സ്റ്റേ. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ.എം. ഖാൻവിൽക്കർ, ഋഷികേശ് റോയ്, സി.ടി. രവികുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

പരീക്ഷകൾ നടത്തുമ്പോൾ കേരള സർക്കാർ ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നോയെന്നു സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു. സർക്കാരിൽനിന്ന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഹർജി ഇനി പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ പരീക്ഷ നടത്താതിരിക്കാൻ ഇടക്കാല സ്റ്റേ അനുവദിക്കുകയാണെന്നു സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു. ഹർജി സെപ്റ്റംബർ 13ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

രാജ്യത്തെ 70 ശതമാനം കേസുകളും കേരളത്തിൽനിന്നാണ്. പ്രതിദിനം മുപ്പത്തയ്യായിരത്തോളം കേസുകളുണ്ടാകുന്നു. വിദ്യാർഥികളെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അപകടത്തിലാക്കാനാകില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഖാൻവിൽക്കർ പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ ടിപിആർ നിരക്ക് 15 ശതമാനത്തിൽ കൂടതലാണെന്നും. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ അധികം കേരളത്തിൽ ആണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് റസൂൽ ഷാ എന്ന അഭിഭാഷകൻ പരീക്ഷയ്ക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരല്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. മോഡൽ പരീക്ഷ ഓൺലൈൻ ആയാണ് നടത്തിയതെന്നും രണ്ടാമത് ഒരു പരീക്ഷ ആവശ്യമില്ലെന്നുമാണ് റസൂൽ ഷായുടെ ഹർജി. പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിൽ ഇടപെടാനില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനു പിന്നാലെയാണ് ഹർജിക്കാരൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

English Summary: Supreme Court Stays Kerala Govt Decision To Hold Offline Class XI (Plus One) Exams Amid Rising COVID Cases