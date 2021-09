ബലൂചിസ്ഥാനിൽ ചാവേർ സ്ഫോടനം; 3 പാക്ക് സൈനികർ മരിച്ചു, 20 പേർക്ക് പരുക്ക്

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പാക്കിസ്ഥാനിൽ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള ക്യുയേറ്റയിൽ ഉണ്ടായ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്നു പാരാ മിലിറ്ററി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ മരിച്ചതായി പാക്കിസ്ഥാൻ പൊലീസ്. ബലൂചിസ്ഥാനിലെ മാസ്തങ് ജില്ലയിലാണു സ്ഫോടനമെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച ബോംബുമായി മോട്ടോർ ബൈക്കിലെത്തിയ അക്രമി സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. നിരോധിത സംഘടനയായ തെഹ്‌രികെ താലിബാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ (ടിടിപി) അക്രമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനോടു ചേർന്നുള്ള അതിർത്തിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ആക്രമണം എന്നു കരുതുന്നു. അപകടത്തിൽ സാധാരണക്കാരടക്കം 20 പേർക്കു പരുക്കേറ്റതായി ഡിഐജി അസർ അക്രം വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്പിയോടു പറഞ്ഞു. 18 പേർ സേനാ വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവരാണ്. മരണ നിരക്ക് ഉയർന്നേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. അക്രമത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: At Least 3 Killed In Pakistan Suicide Blast Near Afghan Border: Police