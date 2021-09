നിപ: കേന്ദ്രസംഘം കേരളത്തിലേക്ക്; കർശന നടപടികളുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

കോഴിക്കോട്∙ നിപ വൈറസ് ബാധിച്ച് 12 വയസ്സുകരൻ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രസംഘം എത്തും. പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘവും ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. കോഴിക്കോടിനു പുറമെ കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും സർക്കാർ അതീവ ജാഗ്രതനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. മരിച്ച കുട്ടിയുമായി കൂടുതൽ പേർക്ക് സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾക്കായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു.

കുട്ടിയുടെ വീട് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് റോഡുകൾ പൂർണമായും അടച്ചു. മൂന്നു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. നിപ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ചാത്തമംഗലം ഉൾപ്പെടെ നാല് വാർഡുകൾ പൂർണമായും അടച്ചു.

കുട്ടിയുടെ ആദ്യ സ്രവ പരിശോധനാഫലത്തില്‍ നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി വീണാ ജോര്‍ജ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. മൂന്നു സാംപിളുകളും പോസിറ്റീവാണ്. കുട്ടിയുമായി അടുത്ത് ഇടപെട്ട ആർക്കും രോഗലക്ഷണമില്ല. ശനിയാഴ്ച രാത്രിതന്നെ ഉന്നതതലയോഗം ചേര്‍ന്ന് ആക്‌ഷന്‍ പ്ലാന്‍ തയാറാക്കി. കുട്ടിയുടെ സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയും തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണു നിപ ലക്ഷണങ്ങളോടെ കുട്ടിയെ നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.



English Summry: Central medical team will reach soon at Kozhikode