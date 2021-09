ഭാര്യയ്ക്ക് മറ്റൊരു ബന്ധമെന്നു സംശയം; മക്കളെ കൊന്ന് പിതാവ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു

ആരവല്ലി∙ ഗുജറാത്തിലെ ആരവല്ലി ജില്ലയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പിതാവ് ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചു. ഇയാൾ ഭാര്യയേയും കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മേഘ്‌രാജ് താലൂക്കിലെ റമദ് ഗ്രാമത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണു സംഭവം. പ്രതി ജീവഭായ് ദേദൂണിവിനെ ഞായറാഴ്ച ഇസാരി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.



മറ്റൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഭാര്യയെ കോടാലികൊണ്ടു കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ഭാര്യയെ ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം രണ്ടരയും എട്ടും വയസ്സുള്ള രണ്ട് പെൺമക്കളെയും ഒൻപത് വയസ്സുള്ള മകനെയും ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ഡാമിൽ തള്ളിയിട്ടു കൊലപ്പെടുത്തി. കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം കണ്ടെടുത്തു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രതി ഡാമിനടുത്തുള്ള മരത്തിൽ തൂങ്ങിമരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗ്രാമവാസികൾ തടഞ്ഞു.

പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാളുടെ ഭാര്യയും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അവരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഐപിസി സെക്‌ഷൻ 302, 307 എന്നിവ പ്രകാരം പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Gujarat Man Kills 3 Children, Tries To Murder Wife Before Suicide Attempt