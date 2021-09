തലപ്പത്ത് ആര്? താലിബാനിൽ ഉൾപ്പോര് രൂക്ഷം; ബറാദർക്ക് വെടിയേറ്റെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

കാബൂൾ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാന്റെ സർക്കാർ രൂപീകരണം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്ഥിരീകരണം വരുമ്പോഴും തലപ്പത്ത് ആരാകുമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതായി സൂചന. താലിബാനുള്ളിൽ തന്നെ അധികാര കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണെന്നും ഇതിനെത്തുടർന്നു വെടിവയ്പ് വരെ ഉണ്ടായെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രസി‍ഡന്റാകുമെന്ന് കരുതുന്ന താലിബാൻ സഹസ്ഥാപകനായ മുല്ല അബ്ദുൽ ഗനി ബറാദർക്കാണ് സംഘർഷത്തിനിടെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ പരുക്കേറ്റതെന്ന് അഫ്ഗാൻ പ്രാദേശിക മാധ്യമമായ പഞ്ച്ശീർ ഒബ്സർവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. താലിബാനുമായി അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്ക് നേതൃത്വവും മുല്ല ബറാദർ സഖ്യവും തമ്മിലാണ് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത്.

സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ബറാദർ സഖ്യം വാദിക്കുമ്പോൾ ഹഖാനിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന താലിബാൻ ഉപനേതാവ് സിറാജുദ്ദീൻ പറയുന്നത് അധികാരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണെന്നാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന താലിബാനുമായി ബന്ധമുള്ള ഭീകരസംഘടനയാണ് ഹഖാനി. താലിബാൻ സർക്കാരിൽ ഹഖാനിക്ക് കാര്യമായ സ്ഥാനമുണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പൂർണമായി താലിബാൻ സർക്കാർ വേണമെന്നാണ് ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ ആവശ്യം.

കാബൂൾ താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തതാണെന്നും അതിനാൽ അഫ്ഗാൻ തലസ്ഥാനത്തിനു മേൽ അവർക്കാണ് അവകാശമെന്നും ഹഖാനി ബറാദർ സഖ്യത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അധികാരത്തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹഖാനി നേതാവ് അനസ് ഹഖാനിയും താലിബാൻ നേതാവ് മുല്ല ബറാദറും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായെന്നും അത് വെടിവയ്പ്പിൽ കലാശിച്ചെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ബറാദറും ഹഖാനിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി ഫൈസ് ഹമീദ് കാബൂൾ സന്ദർശിച്ചതായും അഫ്ഗാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. താലിബാന്റെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നതിനാൽ അതുസംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്താനാണ് ഫൈസ് ഹമീദ് എത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. ‘ഒന്നും ആശങ്കപ്പെടാനില്ല, എല്ലാം ശരിയാകു’മെന്നാണ് കാബൂൾ സന്ദർശനത്തെ കുറിച്ച് ഫൈസ് ഹമീദ് പറഞ്ഞത്.

ബറാദറല്ല, ഹഖാനിയാണ് പുതിയ സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയെന്നും അത് ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഫൈസ് ഹമീദ് കാബൂളിൽ എത്തിയതെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ മുൻ വനിത എംപി മരിയം സൊലൈമാൻഖിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. താലിബാൻ സംഘങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ അഭിപ്രായഭിന്നതകളുണ്ടെന്നും പഞ്ച്ശീർ ആക്രമിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ബറാദർ തന്റെ സഖ്യത്തെ തിരികെ വിളിച്ചെന്നും മരിയം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Haqqani and Baradar fight it out for power in Kabul