‘ആദ്യ നിപയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായോ?; നാടുമുഴുവൻ അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യവുമില്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിൽ നിപയുടെ പേരിൽ അനാവശ്യ ഭീതി പരത്തേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റും കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ അസോ.പ്രഫസറുമായ ഡോ.എ.അൽത്താഫ്. ലോകമെമ്പാടും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിപ വ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഓരോ വ്യാപനത്തിലും രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണവും കുറവാണ്. സമ്പർക്കപ്പട്ടിക കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിക്കുന്നു. കോവിഡിനിടയിൽ കോഴിക്കോട്ട് നിപ വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഡോ.എ.അൽത്താഫ് ‘മനോരമ ഓൺലൈനി’നോടു സംസാരിക്കുന്നു...

കേരളത്തിൽ വീണ്ടും നിപ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എത്രത്തോളം ഗൗരവതരമാണ് കാര്യങ്ങൾ?

നിപയുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യഭീതി പരത്താതിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. രോഗസംക്രമണ ശേഷി തീരെ കുറഞ്ഞ, റിപ്രൊഡക്‌ഷൻ നമ്പർ 0.4 മാത്രമായ നിപ വൈറസ് സ്വയം കെട്ടടങ്ങുകയാണ് പതിവ്. അതുവരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയാണു വേണ്ടത്.

ഡോ. എ. അൽത്താഫ്.

രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം പൂർണമായി അടച്ചിടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്?

അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനും തളച്ചിടാനും പോകുന്നവർക്ക് നിപയുടെ എപ്പിഡെമിയോളജി എന്താണെന്ന് ഇതേവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നിപയെ തളയ്‌ക്കാൻ നാടുമുഴുവൻ അടച്ചിടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല. ആദ്യ രോഗി ഏറ്റവും ഗുരുതരാവസ്‌ഥ പ്രാപിച്ച ഘട്ടത്തിൽ മതിയായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നവരിലേക്ക് മാത്രമാണ് നിപ ഒരു രോഗിയിൽനിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കു പകരുക.

ആ ഘട്ടത്തിൽ രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലോ അടുത്ത് പരിചരിക്കുന്നവരിലോ മാത്രമാണ് രോഗവ്യാപനം നടക്കാൻ സാധ്യത. മതിയായ അണുബാധാ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാവില്ല. (രോഗം പടരുന്ന രീതികൾ, വ്യാപനത്തിന്റെ തോത്, രോഗബാധിതരുടെ സാമൂഹിക സവിശേഷതകൾ തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തി രോഗത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള വഴികൾ തേടുകയെന്നതാണ് എപ്പിഡെമിയോളജി)

നിപയെ നേരിടാൻ നമ്മുടെ ആരോഗ്യമേഖല സജ്ജമാണോ?

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എപ്പിഡെമിക് കൺട്രോൾ സെൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്–1980കളിൽ. അതു കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. രോഗം നേരത്തേ കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം. ഒപ്പം നിപ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയ വഴി കണ്ടെത്താനുള്ള ഗവേഷണം ഊർജിതമാകണം. മൃഗക്ഷേമവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള രോഗനിരീക്ഷണ സംവിധാനം ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി കൂടുതൽ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാവിയിലെ പകർച്ചവ്യാധികൾ മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു തന്നെയാകാനാണു സാധ്യത. അതു മഹാമാരികളായി മാറിയേക്കാം. അവ ചൈനയിൽനിന്നു തന്നെയാകണമെന്നില്ല.

കോവിഡ് വ്യാപനകാലത്ത് നിപ പടരുന്നത് അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കില്ലേ?

കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ എല്ലാ ആശുപത്രികളും അണുബാധാ നിയന്ത്രണ കാര്യത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരാളിൽനിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് നിപ രോഗവ്യാപന സാധ്യത തീരെ കുറവാണ്

നിപ ബാധിച്ചു മരണമടഞ്ഞ രോഗിയുടെ ശരീരം സംസ്‌കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഡോക്‌ടർമാരും ബന്ധുക്കളും. 2018ലെ മനോരമ ഫയൽ ചിത്രം.

ലോകമെങ്ങും നിപ ബാധിച്ചുള്ള മരണനിരക്ക് കൂടുതലല്ലേ?



നിപ വൈറസിനെ കണ്ടെത്തി 23 വർഷത്തിനിടെ 25 വ്യാപനങ്ങളാണ് ആകെയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 631 ആണ്. ശരാശരി മരണ നിരക്ക് 67%. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ (1998-99) ഇത് മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് മാത്രം മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗമായിരുന്നു. 2001ൽ ബംഗാളിലെ സിലിഗുരിയിലാണ് മനുഷ്യരിൽനിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന വകഭേദം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.



3 വർഷം മുൻപത്തെ വ്യാപനത്തിൽനിന്ന് കേരളം പഠിച്ചത് എന്താണ്?

കേരളത്തിൽ 2018, 2019 വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ നിപ രോഗബാധ എങ്ങനെ, എവിടെനിന്നു വന്നു എന്നതിനും മനുഷ്യരിലേക്കത് എത്തിയതെങ്ങനെ എന്നതിനും ഇന്നേ വരെ കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ പ്രദേശത്തെ വവ്വാലുകളിൽ നിപ്പയുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതായി അനുമാനിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. 2018ൽ കേരളത്തിൽ ആകെ 23 കേസുകളും 21 മരണവും ആയപ്പോൾ മരണ നിരക്ക്‌ 92% ആയിരുന്നു.

മനോരമ ഫയൽ ചിത്രം.

എന്നാൽ ബംഗ്ലദേശിലെ മരണനിരക്ക് 67 ശതമാനവും മലേഷ്യയിലേത് 45 ശതമാനവും മാത്രം ആയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ വ്യാപനവും സാധാരണയിൽ അധികമായിരുന്നു.

1998ൽ മലേഷ്യയിലെ ആദ്യ വ്യാപനത്തിൽ 250 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള 24 വ്യാപനങ്ങളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിപ കേസുകളുടെ ശരാശരി എണ്ണം 14 ആണ്. യഥാർഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ രോഗനിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത വെളിവാക്കുന്നതാണ് 2018ൽ പേരാമ്പ്രയിൽ ഉണ്ടായ നിപ. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലും പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും എത്തിയ ആദ്യ 5 കേസുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവരിൽ കാര്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല.



കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിപ പനി വാർഡിൽ ശുചീകരണ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരി. മനോരമ ഫയൽ ചിത്രം

പക്ഷേ, സമ്പർക്കപ്പട്ടിക തയാറാക്കൽ ഉൾപ്പെടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനമുണ്ടായില്ലേ?

3000 സമ്പർക്കങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു കേസുപോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതേസമയം ആകെ കണ്ടെത്തിയ 23 കേസുകളിൽ ഒന്നു പോലും നമ്മുടെ 3000 സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല. ഈ വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിലാണ് കേരളം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത്. സമയം ഒട്ടും കളയാനില്ല.

English Summary: How Can we Prevent Re-entry of Nipah to Calicut? Interview with Dr. A. Althaf