‘ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല’; പിതാവിനെതിരായ എഫ്ഐആറിനെ ന്യായീകരിച്ച് ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി

റായ്പുർ∙ ബ്രാഹ്മണരെ ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്ന പരാമർശത്തിൽ ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേലിന്റെ പിതാവ് നന്ദ് കുമാർ ബാഗേലിനെതിരെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തു. സർവ് ബ്രാഹ്മണ സമാജം നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്ന് ഡിഡി നഗർ പൊലീസാണ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഐപിസി 153-എ, 505 (1) (ബി) എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.



ബ്രാഹ്മണരെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്നായിരുന്നു നന്ദ് കുമാർ ബാഗേലിന്റെ പരാമർശം. ‘ബ്രാഹ്മണരെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്നു രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമീണരോടും ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. അവരെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഞാൻ മറ്റു സമുദായങ്ങളുമായി ചർച്ചനടത്തും. അവരെ വോൾഗ നദീതീരത്തേക്കു തിരികെ അയയ്ക്കണം’– നന്ദ് കുമാർ ബാഗേൽ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, നിയമം പരമോന്നതമാണെന്നും തന്റെ സർക്കാർ എല്ലാവർക്കുമായി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ പ്രതികരിച്ചു. ‘ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല. അതെന്റെ 86 വയസ്സുള്ള അച്ഛനാണെങ്കിൽ പോലും. ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാർ എല്ലാ മതങ്ങളെയും വിഭാഗങ്ങളെയും സമുദായങ്ങളെയും അവരുടെ വികാരങ്ങളെയും മാനിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിനെതിരെ എന്റെ പിതാവ് നടത്തിയ അഭിപ്രായപ്രകടനം സാമുദായിക സമാധാനം തകർത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ഞാൻ ദുഃഖിതനാണ്’– ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ പറഞ്ഞു.

‘ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും വിശ്വാസങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു മകനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ, മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ പൊതുക്രമം തകർക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റ് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാനാകില്ല’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: 'No One Above Law': Chhattisgarh Chief Minister On Case Against Father