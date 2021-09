പൊലീസ്– ആർഎസ്എസ് ഗ്യാങ് പരാമർശം: ആനി രാജയ്ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ പൊലീസ്– ആർഎസ്എസ് ഗ്യാങ് പരാമർശത്തിൽ നാഷനൽ‍ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സിപിഐ നേതാവുമായ ആനി രാജയ്ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകില്ല. കൂടിയാലോചിക്കാതെയാണു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതെന്നു സിപിഐ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വിമർശനമുയർന്നു.

അതേസമയം, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ആക്രമണം മുൻനിർത്തിയാണ് പരാമർശമെന്ന് ആനി രാജ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് വീഴ്ചകൾ പരിശോധിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പോലും പറഞ്ഞതായും ആനി രാജ വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീസുരക്ഷയില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നയത്തിനെതിരെ പൊലീസ് ബോധപൂര്‍വം ഇടപെടുന്നുവെന്നാണ് ആനി രാജ ആരോപിച്ചത്.

പൊലീസിന്റെ അനാസ്ഥ കൊണ്ടു പല മരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. ദേശീയതലത്തിൽ പോലും ഇതു നാണക്കേടാണ്. ഇതിനായി പൊലീസില്‍ ആര്‍എസ്എസ് ഗ്യാങ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി സംശയമുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെ അനൂകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേർ രംഗത്തുവരികയും ചെയ്തു.



English Summary : There will be no action against Annie Raja in Police -RSS gang statement