യുവതിയെ അയൽവാസി വീട്ടിൽ കയറി മർദിച്ചു; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം∙ പൂന്തുറയില്‍ യുവതിയെ അയല്‍വാസി വീട്ടില്‍കയറി മര്‍ദിച്ചു. പൂന്തുറ സ്വദേശി ആമിനയ്ക്കാണു മര്‍ദനമേറ്റത്. മര്‍ദനത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. അയല്‍വാസികളായ സുധീര്‍, നൗഷാദ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.

രാവിലെ പത്തരയോടെയാണു സംഭവം. ആമിനയുടെ വീടിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്നവർ സ്ഥിരമായി ബഹളം വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അയൽവാസികളുമായി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തർക്കമാണ് ഇന്നും വഴക്കിലും കയ്യാങ്കളിയിലും കലാശിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.



ആമിനയുടെ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് തകർക്കുകയും ആമിനയെ ഭിത്തിയോടു ചേർത്തുനിർത്തി മർദ്ദിക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളാണു പുറത്തുവന്നത്. രാവിലെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ചികിത്സ തേടിയശേഷം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി യുവതി പരാതി നൽകി.



യുവതിയെ വീട്ടിൽ കയറി മർദ്ദിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ

English Summary : Lady attacked by neighbours in Poonthura, CCTV visuals out