ആ ചെടികളും മക്കളും വിദ്യാർഥികളും പറയും: ടീച്ചർക്കുണ്ട് ‘തങ്കം’ പോലൊരു മനസ്സ്

‘പെട്ടെന്ന് ടീച്ചർക്കു തോന്നി, ഈ കാനനത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്മയകരമായ വസ്തു ശിശിരത്തിലെ ആ ഓക്കുമരമല്ല, ഈ കൊച്ചു മനുഷ്യനാണ്..’ മലയാളത്തിന്റെ ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ വിഖ്യാത റഷ്യൻ ബാലകഥ, യൂറി നഗീബ് എഴുതിയ, ‘ശിശിരത്തിലെ ഓക്കുമര’ത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വരികളാണിവ. അന്ന വാസ്‌ലിയേവ്ന എന്ന അധ്യാപികയ്ക്കു പ്രകൃതിയുടെ അകവും പൊരുളും ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്ത സവുഷ്കിൻ എന്ന പത്തു വയസുകാരന്റെ കഥയാണത്. തെളിഞ്ഞു സുന്ദരമായ പരിഭാഷയിലൂടെ അതു മലയാളിക്കുട്ടികൾക്കു പകർന്നു നൽകിയതും ഒരധ്യാപികയാണ് – ഡോ.സി.തങ്കം. കഥയിലെ അന്നയായിരുന്നില്ല, ജീവിതത്തിലെ തങ്കം. സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പേരെടുത്ത അധ്യാപികയും ഗവേഷകയും സൈലന്റ്‌വാലി ഉൾപ്പെടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലെ സജീവ പ്രവർത്തകയും എഴുത്തുകാരിയും എല്ലാമായിരുന്നു ഡോ.സി.തങ്കം.

വീണ്ടുമൊരു അധ്യാപകദിനം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഡോ.തങ്കത്തിനു പത്താം ചരമവാർഷികം. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയായ അമ്മയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി മക്കൾ ആരംഭിച്ച ‘ട്രീ വാക്ക്’ എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകർ, ചികിത്സയിലൂടെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച ഏഴിലംപാല മരത്തിനു ചുവട്ടിൽ ഡോ.തങ്കത്തിന്റെ പത്താം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ഒത്തു കൂടി. ശിശിരത്തിലെ ആ ഓക്കുമരത്തിന്റെ സ്മരണ പങ്കിട്ടു. തലസ്ഥാനത്തെ പല ക്യാംപസുകളിലും ഡോ.തങ്കത്തിനു പ്രിയപ്പെട്ട ചെടികൾ നട്ടു.



കാലത്തിനും മുൻപേ നടന്ന അധ്യാപിക



71 വർഷം മുൻപ് തന്റെ ഗവേഷണ വിഷയമായി ഡോ.തങ്കം തിരഞ്ഞെടുത്തത് മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളും ഫംഗസുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആയിരുന്നു. ഇന്ന്, ഏറ്റവുമധികം ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ അക്കാലത്ത് അമ്മ തിരഞ്ഞെടുത്തതോർക്കുമ്പോൾ, അദ്ഭുതവും ആദരവും തോന്നിയതായി മക്കൾ പറഞ്ഞു. തങ്കം എന്ന ഗവേഷകയെ കേരളം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, എന്നും കാലത്തിനു മുൻപേതന്നെയാണു തങ്കം നടന്നിട്ടുള്ളതും.



കോവിലകത്തുനിന്നു മദിരാശിയിലേക്ക്...



തൃശൂർ കുന്നംകുളത്തെ ചിറ്റഞ്ഞൂർ കോവിലകത്താണു തങ്കത്തിന്റെ ജനനം. സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് എംആർബിയുടെ സഹോദരന്‍ കേരളീയന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ മകൾ. അമ്മ സി.അമ്മിണിത്തമ്പുരാട്ടി മാതുലൻ ഡോ.കെ.കുഞ്ഞുണ്ണിരാജയോടു പറഞ്ഞ ഒരു ആവശ്യം പെൺമക്കളുടെ പഠനകാര്യമായിരുന്നു – ‘എന്നെപ്പോലെ അടുക്കളയിൽ പുകയൂതി അവരുടെ ജീവിതം തീരരുത്’. കുഞ്ഞുണ്ണിരാജ തങ്കത്തിനെയും ജ്യേഷ്ഠത്തി സി.കെ.തമ്പായിയെയും മദിരാശിയിലേക്ക് (ഇന്നത്തെ ചെന്നൈ) കൊണ്ടു പോയി. 1930കളിൽ ആണിത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് കോവിലകങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അതു വിപ്ലവകരമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു.

ഡോ.സി. തങ്കം തിരുവനന്തപുരം വിമൻസ് കോളജിൽ ബോട്ടണി വിഭാഗം വകുപ്പു മേധാവിയായിരിക്കുമ്പോൾ.

ഇവരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇടതു സൈദ്ധാന്തികനും സിപിഐ നേതാവുമായിരുന്ന സി.ഉണ്ണിരാജ അതിനു മുൻപേ പഠനാവശ്യത്തിനായി മദിരാശിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. തങ്കത്തിനു പിന്നാലെ സഹോദരങ്ങളായ സി.സരോജം, സി.എസ്.രാജന്‍ (ഹൈക്കോടതി ജ‍ഡ്ജിയായി വിരമിച്ചു) എന്നിവരും ചെന്നൈയിലെത്തിയാണു ഉന്നത പഠനം നടത്തിയത്.ക്യൂൻ മേരീസിൽനിന്നു സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പഠനവും ഗവേഷണവും കഴിഞ്ഞു ഡോ.തങ്കം പ്രസിഡൻസി കോളജിൽ അധ്യാപികയായി. സഹോദരിമാരുടെ കോളജ് പഠനകാലം സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടങ്ങളുടെയും കാലമായിരുന്നു.

തമ്പായിയും തങ്കവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ക്യാംപസുകളിൽ നടന്ന യോഗങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലുമെല്ലാം സജീവമായിരുന്നു. അത്തരം യോഗങ്ങളിൽ വച്ചാണ് തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന തലശ്ശേരി സ്വദേശിയായ സുബ്രഹ്മണ്യ ശർമയെ തങ്കം കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അതും ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി. ശർമ മാത്രമല്ല എം.ബി.ശ്രീനിവാസൻ, എ.എസ്.മണി പോലുള്ളവരുമായുള്ള ആജീവനാന്ത സൗഹൃദം ആരംഭിക്കുന്നതും അക്കാലത്താണ്. സസ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപികയും ഗവേഷകയും എന്ന നിലയിൽ ആ രംഗത്തുള്ള അതികായരായ ബി.ജി.എൽ.സ്വാമി, ഡോ.ടി.എസ്.സദാശിവൻ, ജി.പാർഥസാരഥി തുടങ്ങിയവരുമായും തങ്കത്തിന് ഉറ്റബന്ധമുണ്ടായി.



ഡോ. തങ്കവും ശർമാജിയും റഷ്യൻ സന്ദർശന വേളയിൽ,

ശർമാജിയുമൊത്ത് കേരളത്തിലേക്ക്...



സുബ്രഹ്മണ്യ ശർമ എന്നു പറ‍ഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്കു പെട്ടെന്നു മനസിലാവില്ല. ശർമാജി എന്നു പറയണം. ഇടതു സഹയാത്രികൻ, ആദ്യ ഇഎംഎസ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ/പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ, തിരുവനന്തപുരത്ത് എംബിഎസ് ക്വയറിന്റെയും ലെനിൻ ബാലവാടിയുടെയും സ്ഥാപകൻ – ശർമാജി കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൊന്നാണ്. ശർമാജിയുടെ ഭാര്യ എന്ന ലേബലിലേക്കു ഡോ.തങ്കം ഒരിക്കലും ഒതുങ്ങിയില്ല.



പരിസ്ഥിതിപ്പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, സസ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം കർമമണ്ഡലത്തിലും തങ്കം പ്രശസ്തയായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ്, ചിറ്റൂർ ഗവ. കോളജ്, എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജ്, ഗവ.വിമൻസ് കോളജ് തിരുവനന്തപുരം എന്നീ കോളജുകളിലെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു. വിമൻസിൽ ബോട്ടണി വകുപ്പ് അധ്യക്ഷയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പിജി വിഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നതിലും മുഖ്യ പങ്കു വഹിച്ചു. 1979–ൽ വിരമിച്ച ശേഷം, സസ്യശാസ്ത്ര കുതുകികൾക്കും ശിഷ്യർക്കുമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ തന്റെ വീട് ഡോ.തങ്കം തുറന്നിട്ടു. ടാക്സോണമി സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്കായി അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും തങ്കത്തെ തേടിയെത്തി. പരിസ്ഥിതി സമരങ്ങൾക്കും കൂട്ടായ്മകൾക്കുമെല്ലാം ആ വീട് വേദിയായി.



ഡോ. തങ്കവും ശർമാജിയും റഷ്യൻ സന്ദർശന വേളയിൽ.

ശർമാജിയുടെ കാലശേഷം ലെനിൻ ബാലവാടിയുടെ ചെയർപഴ്സൻ, എംബിഎസ് യൂത്ത് ക്വയറിന്റെ പേട്രൻ എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ചു. സൊസൈറ്റി ഫോർ എൻവയൺമെന്റൽ എജ്യൂക്കേഷൻ കേരള (സീക്ക്), തണൽ, വയനാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി, ഇക്കോ സൊലൂഷൻസ്, റിവർ റിസർച് സെന്റർ തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെയെല്ലാം മാർഗദർശിയും സഹയാത്രികയും ആയിരുന്നു ഡോ.തങ്കം. പരിസ്ഥിതി മാസികകളിൽ പംക്തികളും കൈകാര്യം ചെയ്തു. ബോട്ടണി അധ്യാപകരെ ചേർത്തു ബോട്ടണി ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്കും രൂപം നൽകി. പതിവായി ഈ അധ്യാപകർ സമ്മേളിച്ച് ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ മുതൽ കൊച്ചുകൊച്ചു വ്യക്തിവിശേഷങ്ങൾ വരെ പങ്കു വച്ചിരുന്നു. ഡോ.തങ്കത്തിന്റെ വീടായിരുന്നു അതിനും പ്രധാന വേദിയായത്.



അമ്മയുടെ വഴിയേ...



വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷമാണു തങ്ങളെയും പരിസ്ഥിതിയുടെ ലോകത്ത് എത്തിച്ചതെന്നു ശർമാജി–തങ്കം ദമ്പതികളുടെ മക്കൾ അഭിമാനപൂർവം പറയുന്നു. ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി എടുത്ത ഡോ.എസ്.ശാന്തി, പീച്ചിയിലെ കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ഡോ.ശങ്കർ, കെൽട്രോൺ എച്ച്ആർ മാനേജരായി വിരമിച്ച അശോക്, ഇക്കോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ശേഷം പ്രകൃതി സംരക്ഷണ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനിത ശാന്തി എന്നിവരാണു മക്കൾ. അനിതയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ഡോ.തങ്കം ബാലസാഹിത്യകാരി ആയത് എന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം.



മക്കളായ അനിത, ഡോ.എസ്.ശങ്കർ, അശോക്, ഡോ.ശാന്തി എന്നിവർക്കൊപ്പം ഡോ.സി.തങ്കം.

‘കുട്ടികൾക്കു പ്രകൃതി പാഠങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചില ഉദാഹരണ കഥകൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതു തപ്പിയെടുത്തു തരാമെന്ന് അമ്മ ഏറ്റു. ഇന്തോ–സോവിയറ്റ് കൾചറൽ സൊസൈറ്റി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അച്ഛനുമൊത്ത് അമ്മ റഷ്യ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ ഭാഷയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ റഷ്യൻ സാഹിത്യവും ബാലകഥകളും അമ്മയ്ക്കു പരിചിതമാണ്. റഷ്യൻ ബാലസാഹിത്യം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഇതു വഴിയൊരുക്കി. ശിശിരത്തിലെ ഓക്കുമരം, സൗന്ദര്യറാണി തുടങ്ങിയ കഥകൾ ഏറെ പ്രശസ്തമായി’ – അനിത ഓർക്കുന്നു.



ശിശിരത്തിലെ ഓക്കുമരം



ഡോ.തങ്കം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ചില ബാലകഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം. ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിന് 2008ൽ മികച്ച ബാലസാഹിത്യത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ഇതിലെ ശിശിരത്തിലെ ഓക്കുമരം എന്ന കഥ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കു പഠിക്കാനായി കേരള പാഠാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അതോടെയാണു കേരളത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം കുട്ടികളിലേക്ക് ഈ കഥ എത്തിയത്. ഈ കഥ അവലംബിച്ച് നാടകവും ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളുമെല്ലാം കുട്ടികളുടെ വകയായി ഉണ്ടായി. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കാനനത്തിലെ ആ ഭീമാകാരനായ ഓക്കുമരവും അതിന്റെ ചങ്ങാതിയായ സവുഷ്കിൻ എന്ന ബാലനും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. സൗമ്യസുന്ദരമായ തങ്കത്തിന്റെ ഭാഷയും അതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചു.



ഡോ.തങ്കം (ഇടത്). ശർമാജിയും തങ്കവും പേരക്കുട്ടി ലക്ഷ്മിയുമൊത്ത്. (വലത്).

‘എന്റെ വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിൽ ഈ കഥ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. അതിലെ ഒരു വരി പോലും മറന്നിട്ടില്ല. റഷ്യൻ സാഹിത്യം ഇഷ്ടപ്പെടാനും കാരണം ആ കഥയാണ്. എന്റെ ഫോണിൽ പിഡിഎഫ് ആയി ഞാനതു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു വായിക്കാൻ ’– ഇത് ഒരു ആരാധികയുടെ കുറിപ്പ്. ഉദ്യോഗസ്ഥയായ യുവതി കുട്ടിക്കാലത്തു വായിച്ച ആ കഥ നെഞ്ചേറ്റി കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ എത്രയോ കുട്ടികൾ. പക്ഷേ അവരാരും വേണ്ടത്ര അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ആ കഥ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പ്രഗത്ഭയായ സസ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപികയെ.



ട്രീവാക്ക്– ഓർമകളിലൂടെ ഒരു മരനടത്തം



2011ലാണ് തങ്കത്തിന്റെ മരണം. അമ്മയുടെ ഓർമയ്ക്കായി എന്തു വേണമെന്നു മക്കൾ ആലോചിച്ചു. ‘എൻഡോവ്മെന്റുകൾ പോലുള്ള ഔപചാരികതകളോ ആഘോഷങ്ങളോ ചടങ്ങുകളോ ഒന്നും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. റോഡ് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ പാതയോരത്തെ മരങ്ങളിലെല്ലാം കോടാലി വീഴുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. എതിർശബ്ദങ്ങൾ തീരെ കുറവ്. മണ്ണും മരവും പരിസ്ഥിതിയുമെല്ലാം കുറച്ചു മനുഷ്യർക്കു മാത്രം മതിയോ? പ്രകൃതിയുമായി കൈ കോർത്തുകൊണ്ടുള്ള വികസനം സാധ്യമല്ലേ? വെട്ടിക്കളയാൻ പറയുന്ന ഈ മരങ്ങളെ ജനങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ എത്ര ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവയുടെ അനിവാര്യത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്..? ഇത്തരം ചിന്തകളിൽ നിന്നാണു ഞങ്ങൾ ട്രീ വാക്ക് എന്ന സംഘടനയ്ക്കു രൂപം നൽകിയത്’– ഡോ.എസ്.ശാന്തിയും അനിതയും പറഞ്ഞു.



ഡോ.തങ്കത്തിന്റെ പത്താം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ട്രീ വാക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവിധ ക്യാംപസുകളിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു.

ശിശിരത്തിലെ ഓക്കുമരത്തിലെ സവുഷ്കിനെപ്പോലെ ആയിരുന്നു അമ്മ. എല്ലാ മരങ്ങളിലും ചെടികളിലും അതിൽ അധിവസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളിലുമെല്ലാം എന്നും കൗതുകവും സ്നേഹവും മാത്രമായിരുന്നു. അമ്മയോട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി ചോദിച്ചാൽ കടകളോ ബോർഡോ ഒന്നുമല്ല, മരങ്ങളാണ് അടയാളമായി പറഞ്ഞു തരിക. മരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഹൃദയം കൊണ്ടു കണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യർ കുറവായിരിക്കും– അനിത പറയുന്നു. തലസ്ഥാന നഗരം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണു കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ട്രീ വാക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മരങ്ങൾ, അവയുടെ പ്രത്യേകത, ഉപയോഗങ്ങൾ, അപൂർവ സസ്യജാലങ്ങൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ട്രീ വാക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടത്തം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.



ഓരോ ആഴ്ചയും ഓരോ വഴികളിലൂടെ.. കുറിപ്പുകൾ തയാറാക്കും, ചർച്ചകൾ നടത്തും. ‘ചികിത്സ’ വേണ്ട മരങ്ങൾക്ക് അതു നൽകും... അങ്ങനെയങ്ങനെ. കോവിഡ് വഴിമുടക്കിയതിനാൽ രണ്ടു വർഷമായി നടത്തം നടക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ആശയസംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും ഓൺലൈനിലൂടെ പുരോഗമിക്കുന്നു. കാലികമായ പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഡോ.ശാന്തിയും അനിതയുമാണു ട്രീ വാക്ക് ഭാരവാഹികളും സംഘാടകരും. അശോകും ശങ്കറും അണിയറയിൽ സജീവമായുണ്ട്.



ഏഴിലംപാലച്ചുവട്ടിൽ ഒരു അനുസ്മരണം



തിരുവനന്തപുരത്ത് മ്യൂസിയം– നന്ദാവനം റോഡിൽ വൃക്ഷായുർവേദ പ്രകാരം ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കിയ ഏഴിലംപാലയുടെ തണലിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡോ.തങ്കത്തിന്റെ പത്താം ചരമവാർഷികം ട്രീ വാക്ക് ആചരിച്ചത്. ചുവട്ടിൽ തീയിട്ടു നശിപ്പിച്ച ഏഴിലംപാലയെ ട്രീവാക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കിയതിന്റെ ആഘോഷം കൂടിയായി അത്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ മൂലം പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പരമാവധി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടും അൻപതോളം പേർ എത്തിയിരുന്നു.



അറിയപ്പെടാത്ത തങ്കം



ബാലസാഹിത്യകാരി മാത്രമായിരുന്നില്ല ഡോ.തങ്കം. ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ കവിതകൾ ഉൾപ്പെടെ അമ്മ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ സാഹിത്യ രചനകൾ കണ്ടെടുക്കാനുള്ള യജ്ഞത്തിലാണു മക്കൾ. അതു പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. 71 വർഷം മുൻപ് അമ്മ നടത്തിയ കാലികപ്രസക്തമായ ആ ഗവേഷണത്തിന്റെ പേപ്പർ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നു. ശിഷ്യർക്ക് ഈ സസ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപിക ഒട്ടേറെ വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുത്തിരുന്നു. അതെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാടു മോഹങ്ങൾ.. എന്നും പച്ചപുതച്ചു നിൽക്കണമല്ലോ ആ തങ്കസ്മരണകൾ.



English Summary: Remembering Botany Professor, Writer and Environmentalist Dr. C Thankam and 'The Tree Walk' on Teachers' Day