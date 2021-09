'ഇൻഫോസിസിന്റെ ദേശവിരുദ്ധത': പാഞ്ചജന്യയിലെ അഭിപ്രായം സംഘടനയുടേതല്ലെന്ന് ആർഎസ്എസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുടെ ആദായ നികുതി ഫയലിങ് വെബ്സൈറ്റുകളിലെ തകരാറുകൾക്കു പിന്നിൽ ദേശവിരുദ്ധ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നു പാഞ്ചജന്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു. ഐടി കമ്പനിയായ ഇൻഫോസിസിനെതിരെയാണ് ആർഎസ് എസുമായി ബന്ധമുള്ള 'പാഞ്ചജന്യ' ദേശവിരുദ്ധത ആരോപിച്ചത്.

കവർസ്റ്റോറിയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ ''ദേശവിരുദ്ധ ശക്തി ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ" എന്ന് പരാമർശമുണ്ട്.എന്നാൽ, ഈ ഭാഗത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ സംഘടനയുടേതല്ല, രചയിതാവിന്റേതാണെന്ന് ആർ‌എസ്‌എസ് വക്താവ് സുനിൽ അംബേക്കർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു,

"ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ, ഇൻഫോസിസ് രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ പ്രധാന സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫോസിസ് നടത്തുന്ന ഒരു പോർട്ടലിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, എന്നാൽ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാഞ്ചജന്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം രചയിതാവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്," അംബേക്കർ പറഞ്ഞു.

പാഞ്ചജന്യം ആർഎസ്എസിന്റെ മുഖപത്രമല്ലെന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലേഖനമോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ആർഎസ്എസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ആദായനികുതിയുടെ ഇ– ഫയലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോസിസാണ്. സൈറ്റ് തകരാറിലായതാണു വിവാദത്തിനിടയാക്കിയത്.

