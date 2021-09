കൊച്ചി ∙ കാക്കനാട് വാഴക്കാല ലഹരിമരുന്നു കേസിലെ പ്രതികൾ ജയിലിലായതിനു പിന്നാലെ, ഇവർ അകമ്പടിക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നായ്ക്കളെ കൂട്ടിലടയ്ക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ സങ്കടത്തിലാണു മരട് സ്വദേശിനി സചിത്ര സോമൻ. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വന്നു കൊണ്ടുപോകുമെന്നു പറഞ്ഞ് സുസ്മിത ഫിലിപ് എന്ന മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി നായ്ക്കളെ ഏൽപിച്ചിട്ട് 16 ദിവസം പിന്നിട്ടു. വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വരും എന്നു പറയുന്നതല്ലാതെ ഇതുവരെ നായ്ക്കളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിട്ടില്ല. ഒരു തവണ ടാക്സിയുമായി എത്തിയെങ്കിലും മറ്റെന്തോ കാരണം പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ വിളിച്ചിട്ടു ഫോൺ പോലും എടുക്കാതെയായി.

ഇനിയും നായ്ക്കളെ കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നത് കേസിലേയ്ക്കു തന്നെക്കൂടി വലിച്ചിഴയ്ക്കുമോയെന്ന പേടിയിലാണ് സചിത്ര. മരടിൽ സചിത്ര താമസിക്കുന്ന വീട്, അപകടത്തിലും മറ്റും പരുക്കേൽക്കുന്ന നായ്ക്കൾക്കും പൂച്ചകൾക്കുമുള്ള രക്ഷാകേന്ദ്രമാണ്. ഇപ്പോൾ 45ലേറെ പൂച്ചകളും പത്തോളം നായ്ക്കളുമുണ്ട്. എല്ലാവരും പുരയിടത്തിൽ സ്വതന്ത്രർ. പക്ഷേ പുതിയതായി എത്തിയ അതിഥികളെ അഴിച്ചുവിടാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഇവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്. അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്ന കാനെ കോർസ ഇനത്തിൽ പെട്ട നായ്ക്കള്‍ പൂച്ചകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ് കൂട്ടിലാക്കേണ്ടി വന്നത്.



നായ്ക്കളെ കൂട്ടിലിട്ടു വളർത്തുന്നതു തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമായതിനാലാണ് എത്രയും പെട്ടെന്നു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നതെന്നും സചിത്ര പറയുന്നു. വാഴക്കാലയിൽ ലഹരി പിടികൂടിയ വാർത്ത കണ്ടിരുന്നു, തൊട്ടുപിന്നാലെ നായ്ക്കളെ നോക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ ഫ്ലാറ്റിലെ കാറിൽ ഉപേക്ഷിച്ച വിവരവും ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു. ഇതിനിടെ 19–ാം തീയതിയാണ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആൾ വിളിച്ചു മൂന്നു നായ്‌ക്കളെ രണ്ടു ദിവസത്തേയ്ക്കു നോക്കാമോ എന്നു ചോദിക്കുന്നത്. ഓണത്തിന്റെ അവധി ആയിരുന്നതിനാൽ കെയർ ഹോമുകൾ നായയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയാറാകുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.



ടീച്ചർ എന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കു ഫോൺ കൈമാറി. രണ്ടു ദിവസത്തേയ്ക്ക് എന്നു പറഞ്ഞതിനാൽ എതിർത്തില്ല. പക്ഷേ അപകടകാരിയായ റോട്ട്‍വീലർ ഇനത്തിൽ പെട്ട നായയെ നോക്കാനാവില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ, ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ആയിരം രൂപ കൈമാറി. ഇതിനിടെ, നായയെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിനെ ഏൽപ്പിക്കണമായിരുന്നെന്നും തൊണ്ടിമുതലായി കണ്ടുകെട്ടണമെന്നെല്ലാം വാർത്ത വന്നു. നായയെ ഏൽപിച്ച സ്ത്രീ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരായെന്നും ഇവർക്ക് കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടാകാമെന്നുമെല്ലാം പ്രചരിച്ചതോടെ സചിത്ര ആശങ്കയിലായി.



വാഴക്കാല ലഹരിമരുന്നു കേസിലെ പ്രതികളുടെ നായകളെ ഇപ്പോൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന സചിത്ര സോമൻ. ചിത്രം: മനോരമ

ഏൽപ്പിച്ചവരെ വിളിച്ചെങ്കിലും ഫോണെടുക്കാതായതോടെ ഭയപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാകുമോ എന്നു ചോദിച്ചു. കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം സുസ്മിത വീണ്ടും വിളിച്ച് ഉടനെ വരാമെന്നു പറഞ്ഞ് കുറച്ചു പണം കൂടി നൽകി. ഒരു തവണ നായ്ക്കളെ കൊണ്ടുപോകാനെന്നു പറഞ്ഞു ടാക്സിയുമായി വന്നെങ്കിലും എന്തോ അത്യാവശ്യം വന്നെന്നു പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോണെടുത്തില്ല. ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള പണമെങ്കിലും തന്നില്ലെങ്കിൽ നായ്ക്കളെ വിട്ടുതരില്ലെന്നു പറഞ്ഞതോടെ വീണ്ടും വരാമെന്നു പറഞ്ഞു ‘ടീച്ചർ’ വിളിച്ചു. പക്ഷേ ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല.



ഇത്ര വിലയേറിയ ഇനം നായ്ക്കളാണ് തന്റെ സംരക്ഷണയിലുള്ളത് എന്നറിയുന്നതു പോലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണെന്നു സചിത്ര പറയുന്നു. ഒരു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ വിലയുള്ള നായ്ക്കളെ ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. നായ്ക്കള്‍ കേസിലെ തൊണ്ടിമുതലായി പരിഗണിച്ചാൽ, അതിനെ സൂക്ഷിച്ചതിനു കോടതി കയറേണ്ടി വരുമോ എന്ന ഭീതിയും മാറിയിട്ടില്ല. പ്രതിദിനം ഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള ചെലവും പൂട്ടിയിടേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേറെയാണ്. കൂടുതൽ നാൾ നോക്കേണ്ടി വന്നാൽ വിറ്റുകാശാക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പണമിട്ടു നൽകിയതെന്നും സചിത്ര പറയുന്നു.



എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിലായ പ്രതികളെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും നായ്ക്കളെ വാഴക്കാലയിലെ ഫ്ലാറ്റിനു താഴെ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ നൽകാതെ കാറിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതു വാർത്തയായിരുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് പ്രതികളുടെ ടീച്ചർ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് എത്തിയ സുസ്മിത ഫിലിപ് എന്ന സ്ത്രീ നായ്ക്കളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഇവർ നായ്ക്കളെ സ്വന്തം വീട്ടിലേയ്ക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു പകരം സചിത്രയെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.



പിടിയിലായ ലഹരി സംഘത്തിലെ ദമ്പതികളുടേതാണു നായ്ക്കൾ എന്നാണു പറഞ്ഞത്. ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്കു സമ്മാനമായി നൽകിയതാണത്രെ വിലയേറിയ ഇനം നായ്ക്കളെ. അവർക്ക് മറ്റു പരിചയക്കാർ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാലാണു തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതെന്നു സുസ്മിത പറഞ്ഞതായും സചിത്ര പറയുന്നു. സുസ്മിത ഫിലിപ്പിനു ലഹരി സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിൽ എക്സൈസ് ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും കാര്യമായ തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ വിട്ടയച്ചു.



English Summary: Sachithra Soman, who is caretaker of ferocious dog breeds used by Kochi drug peddlers, in worry