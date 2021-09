പത്തനംതിട്ട∙ കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തില്‍ 16കാരിക്കു നേരെ ൈലംഗിക അതിക്രമം. താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാരനായ ചെന്നീര്‍ക്കര സ്വദേശി ബിനുവിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പെൺകുട്ടി ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്നത്.

അവിടെവച്ചാണ് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരനെ കുട്ടി പരിചയപ്പെടുന്നത്. കോവിഡ് ഭേദമായി ആശുപത്രി വിടുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് കുട്ടിയോട് ലൈംഗിക ചുവയോട് സംസാരിക്കുകയും സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി.

