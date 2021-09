‘എന്താണ് നെഹ്റുവിനോട് ഇത്ര വെറുപ്പ്?’ കേന്ദ്രത്തിനെ വിമർശിച്ച് സഞ്ജയ് റാവത്ത്

മുംബൈ ∙ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ എന്തുകൊണ്ടാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇത്ര വെറുക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യവുമായി ശിവസേന. 75–ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ (ഐസിഎച്ച്ആർ) പുറത്തിറക്കിയ പോസ്റ്ററിൽ നെഹ്റുവിനെ ഒഴിവാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു ചോദ്യം. സേനയുടെ മുഖപത്രമായ സാമ്നയിലെ പ്രതിവാര പംക്തിയിൽ പാർട്ടി എംപി സഞ്ജയ് റാവത്താണു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.

‘പോസ്റ്ററിൽനിന്നു നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രം ഒഴിവാക്കിയതു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ മനോഭാവമാണു കാണിക്കുന്നത്. നെഹ്റുവിന്റെയും മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതു രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലാത്തവരാണ്, സമര ചരിത്രത്തിലെ നായകരെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഇതു നല്ലതല്ല. എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനികളെയും അപമാനിക്കുന്ന നടപടിയാണിത്. നെഹ്റുവിന്റെ ആശയങ്ങളോടു വിയോജിപ്പുണ്ടാകാം. എന്നാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കിനെ ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല.



വെറുക്കാൻ മാത്രം എന്താണു നെഹ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അദ്ദേഹമുണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്നു രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികളാണ്. രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നെഹ്റുവിന്റെയും ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെയും സംഭാവനകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ല. നെഹ്റുവിന്റെ സംഭാവനകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവരെ ചരിത്രത്തിന്റെ വില്ലൻമാർ എന്നു വിളിക്കേണ്ടി വരും’– റാവത്ത് വിശദീകരിച്ചു.



