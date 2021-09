പഞ്ച്ശീർ തലസ്ഥാനത്ത് കയറിയെന്നു താലിബാൻ; തള്ളി പ്രതിരോധ സേന

കാബൂൾ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വടക്കൻ പ്രവിശ്യയായ പഞ്ച്ശീറിന്റെ തലസ്ഥാനത്തും താലിബാൻ പ്രവേശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. പഞ്ച്ശീറിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബസാറക്കിനോടു ചേർന്നുള്ള റുഖ ജില്ലാ കേന്ദ്രവും പൊലീസ് ആസ്ഥാനവും കീഴടക്കിയതായും പ്രതിപക്ഷ ശക്തികൾക്ക് നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായും താലിബാൻ വക്താവ് ബിലാൽ കരിമി ട്വിറ്റ് ചെയ്തു.

ബസാറക്കിൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പഞ്ച്ശീർ താഴ്‌വരയ്ക്കുള്ളിലെ അനബ ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രോമ ആശുപത്രിയിൽ താലിബാൻ പോരാളികൾ എത്തിയതായി ഇറ്റാലിയൻ എയ്ഡ് ഗ്രൂപ് എമർജൻസി അറിയിച്ചു. പഞ്ച്ശീറിന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം നേരത്തേ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ദിവസങ്ങളായി യുദ്ധം തുടരുകയാണെന്നും നേരത്തേ താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ, ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ താലിബാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിരോധ ശക്തികളുടെ ഗ്രൂപ്പായ നാഷനൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ (എൻആർഎഫ്എ) വക്താവ് ഫഹിം ദഷ്ടി പറഞ്ഞു. എൻആർഎഫ്എ നേതാവായ അഹ്മദ് മസൂദ് താലിബാൻ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതു തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹം രാജ്യാന്തര പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച, നൂറുകണക്കിന് താലിബാൻ പോരാളികൾ എൻആർഎഫ്എ സേനയ്ക്കു കീഴടങ്ങിയതായി മസൂദ് പറഞ്ഞു. മസൂദ്, താലിബാനുമായി ഒത്തുതീർപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുകയും നിരവധി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും അവ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Taliban says it has entered capital of resistance holdout Panjshir: Report