അയയ്ക്കുന്നത് ഒരു വാക്ക്, കിട്ടുന്നതോ ഒരു ഭാഷ; ശ്രദ്ധേയനായി ഇംഗ്ലിഷ് അധ്യാപകൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് കാരണം പഠനം പ്രയാസത്തിലായ കേരളത്തിലെ കുട്ടികളില്‍ ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി ദിവസവും ഒരു വാക്ക് അയച്ചുകൊടുത്ത് ശ്രദ്ധേയനാകുകയാണ് കോട്ടൺഹിൽ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ സുജീവ് ജോസ്. ലെറ്റ്‌സ് ബില്‍ഡ് വൊക്കാബുലറി (Let's Build Vocabulary) എന്ന പേരില്‍ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണു വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചത്.

കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്കു ബ്ലോഗ്, വാട്‌സാപ്, ടെലിഗ്രാം എന്നീ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദിവസവും ഒരു ഇംഗ്ലിഷ് വാക്കാണ് സുജീവ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ വാക്കിന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് ഉച്ചാരണം, വാക്കിന്റെ ക്ലാസ് - നൗൺ, വെർബ്, അഡ്ജക്റ്റീവ്, ആഡ്‌വെർബ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തും. ആ വാക്കിന്റെ ഹിന്ദി തര്‍ജമ, വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വാക്കിന്റെ അർഥം, ഈ വാക്കുപയോഗിച്ച് തയാറാക്കിയ രണ്ടു വാചകങ്ങള്‍, പര്യായപദങ്ങള്‍, എതിര്‍പദങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയും ലഭ്യമാക്കുന്നു.



ഫണ്‍ വിത്ത് ദ് വേഡ് എന്നതാണ് അടുത്ത മേഖല. വാക്കിന്റെ ഉല്‍പ്പത്തി (എറ്റിമോളജി), സമാനശബ്ദമുള്ള (ഹോമോഫോണ്‍) പദങ്ങളുമായുള്ള വ്യത്യാസം തുടങ്ങിയവയും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രസകരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. തോട്ട് ഫോര്‍ ദ് ഡേ എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ ദിവസവും ഓരോ പഴഞ്ചൊല്ലോ ചിന്താശകലമോ ആപ്തവാക്യങ്ങളോ ഗുണപാഠങ്ങളോ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏതൊരു ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കണമെങ്കിലും ആ ഭാഷയിലുളള പദസമ്പത്ത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നതാണ് ഈ ആശയത്തിനു പിന്നിലെന്നു സുജീവ് പറയുന്നു.



തന്റെ സ്‌കൂളിലെയും ഗിഫ്റ്റ്ഡ് ചില്‍ഡ്രൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും ഭാഗമായുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് ആദ്യം ഈ പദപരിചയ പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്. വിവിധ സ്‌കൂളുകളിലെ അധ്യാപകര്‍ കാണാനിടയായതിന്റെ ഫലമായി, അവരുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇത് ഷെയര്‍ ചെയ്തു തുടങ്ങി. ക്രമേണ ബ്ലോഗുകളിലൂടെയും നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്‌കൂളുകളില്‍ ഇതെത്തി. പത്രമാധ്യമങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്, ചില വ്യക്തികള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, കുട്ടികളുടെ പാഠഭാഗങ്ങളില്‍ കാണുന്ന വാക്കുകള്‍ എന്നിവയാണ് പംക്തി തയാറാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ നിരവധി വ്യക്തികള്‍ക്കും 46 ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ദിവസവും രണ്ടു പംക്തികളും എത്തുന്നുണ്ട്.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

2019ലെ മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ് ജേതാവാണ് സുജീവ്. 30 വര്‍ഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയമുണ്ട്. എസ്‌‌സിഇആര്‍ടിയിലെ മുന്‍ ഇംഗ്ലിഷ് റിസര്‍ച്ച് ഓഫിസറാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി 2020 ജൂലൈ മുതല്‍ തയാറാക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകളുടെ ജില്ലാ കോഓര്‍ഡിനേറ്ററും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയായ പ്രതിഭാധനരായ കുട്ടികളുടെ പരിപോഷണ പരിപാടിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോഓര്‍ഡിനേറ്ററുമാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വട്ടപ്പാറയാണ് സ്വദേശം. ഭാര്യ സുനിത തമ്പാനൂര്‍ സ്‌റ്റേഷനിലെ സീനിയര്‍ സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫിസറാണ്. പാര്‍വതി (ഓസ്‌ട്രേലിയ), ജ്യോതിക (പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥി) എന്നിവര്‍ മക്കളാണ്.



English Summary: Sujeev Jose, a teacher has been sending a word every day for the past one year to help children in Kerala in the Covid crisis