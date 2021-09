‘നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊല്ലാം’

കൊൽക്കത്ത∙ തനിക്കു നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടുകളിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കു തെളിയിക്കാനായാൽ പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊല്ലാമെന്ന് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ അനന്തരവനും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിയുമായ അഭിഷേക് ബാനർജി. കൽക്കരി കള്ളക്കടത്ത് ഇടപാടിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി തിങ്കളാഴ്ച എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് സമൻസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.



‘നവംബറിൽ പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് 10 പൈസയുടെ പങ്കാളിത്തം തെളിയിക്കാനായാൽ എന്നെ പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊല്ലാം. ഏതു തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും നേരിടാൻ ഞാൻ തയാറാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ബിജെപി പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുകയല്ലാതെ ബിജെപിക്കു വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബംഗാളിലെ കുനുസ്തോറിയ, കജോറ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഖനികളിൽ വൻതോതിൽ കൽക്കരി കൊള്ളയടിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിയമവിരുദ്ധമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. സിബിഐ 2020 നവംബറിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം. നിയമവിരുദ്ധമായി ഇടപാടുകള്‍ നടത്തിയ അക്കൗണ്ടുകളിലൊന്നുമായി അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ ഭാര്യ രുജിര ബാനർജിക്കു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സിബിഐ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 1ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ രുജിരയ്ക്ക് ഇഡി സമൻസ് അയച്ചിരുന്നു.

