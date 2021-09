അബ്ദുല്ലക്കുട്ടിക്ക് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ വധഭീഷണി; തിരൂർ സ്വദേശിക്കെതിരെ കേസ്

തിരൂർ ∙ ബിജെപി ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ എ.പി.അബ്ദുല്ലക്കുട്ടിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമം വഴി വധഭീഷണി മുഴക്കിയ തിരൂർ നിറമരുതൂർ സ്വദേശിക്കെതിരെ മംഗളൂരുവിൽ കേസ്. നിറമരുതൂർ പഞ്ചായത്തിന് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അമദ്കാനകത്ത് സിദ്ദീഖിനെതിരെയാണു കേസെടുത്തത്.



ഇയാളെ തിരഞ്ഞ് മംഗളൂരു പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് സംഭവം. ഫെയ്സ്ബുക് വഴി വധഭീഷണി മുഴക്കി എന്നാണ് അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി പറയുന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് മംഗളൂരു പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ വീട്ടിൽ തിരഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസിന് സിദ്ദീഖ് ഗൾഫിലാണെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് നാട്ടിലെത്തിയാൽ മംഗളൂരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകണമെന്ന നോട്ടിസ് നൽകി പൊലീസ് തിരിച്ചു പോയി.

English Summary: Case registered against Thirur native at Mangaluru, over threat to A.P. Abdullahkutty via social media