അഫ്ഗാൻ പൗരൻ കപ്പൽശാലയിൽ ജോലി ചെയ്ത കേസ്: എൻഐഎയ്ക്ക് വിടാൻ പൊലീസ് ശുപാർശ

കൊച്ചി∙ കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ അഫ്ഗാൻ പൗരൻ ജോലി ചെയ്ത കേസ് എൻഐഎയ്ക്കു വിടാൻ പൊലീസ് ശുപാർശ. സംഭവത്തിൽ ചാരവൃത്തി സംശയം ഉയർന്നിട്ടുള്ളതിനാലാണ് എൻഐഎയ്ക്കു കൈമാറാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം എൻഐഎയ്ക്കു വിടുന്നതു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനു വിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പൊലീസ് വിശദീകരണം. ഇയാൾ വർഷങ്ങളോളം പാക്കിസ്ഥാനിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസായതിനാൽ കേസ് എൻഐഎ അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് പൊലീസ് നിലപാട്.

അഫ്ഗാൻ പൗരൻ ഈദ്ഗുൽ(അബ്ബാസ് ഖാൻ–22) കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ ജോലി ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻമാരായ മൂന്നുപേരാണ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്. അഫ്ഗാൻ പൗരനാണെന്നതു മറച്ചുവച്ചു ജോലി തരപ്പെടുത്തി നൽകിയതിനാണ് അറസ്റ്റ്. പ്രതിയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് ഉൾപ്പടെ എല്ലാ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളും വ്യാജമായി തയാറാക്കി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം.



അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് പിതാവിന്റെ ബന്ധുവിനൊപ്പം ചികിത്സാ വീസയിലാണ് ഈദ്ഗുൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. പിന്നീടു തിരിച്ചു പോകാതെ ഇന്ത്യയിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ അമ്മ അസം സ്വദേശിനിയാണ്. ഇവരുടെ മേൽവിലാസം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ നിർമിച്ചത്. മാതാവിന്റെ ബന്ധുക്കളും കൊച്ചിയിൽ പലയിടത്തും ജോലിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരിൽ കപ്പൽശാലയിൽ ജോലി ചെയ്തവരെയാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇയാൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിവരം ബന്ധുക്കളിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് കപ്പൽശാല സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുന്നതും പൊലീസിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നതും. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം അധികൃതർ അറിഞ്ഞയുടൻ പ്രതി മുങ്ങിയത് സംശയമുയർത്തിയതോടെയാണ് പൊലീസ് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്യുന്നത്.



കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ പ്രതിരോധ വകുപ്പിനുവേണ്ടി ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത് വിമാന വാഹിനിക്കപ്പലിന്റെ പണി പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്താണ് അഫ്ഗാൻ പൗരൻ അവിടെ ജോലി െചയ്തത്. കപ്പലിന്റെ അകത്തു വിരിക്കുന്ന ഷീറ്റുകളുടെ ജോലി ഇയാൾ ചെയ്തതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കപ്പലിന്റെ അകത്തു പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം. അതേസമയം പ്രതി ദീർഘ വർഷങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്നതാണ് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നത്. കറാച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ ഇയാൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈദ്ഗുലിനെയും ബന്ധുക്കളെയും എൻഐഎ ഉൾപ്പടെ വിവിധ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് വേണ്ടരീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നും മനോവിഭ്രാന്തി അഭിനയിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്നതായും അന്വേഷണ സംഘം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



