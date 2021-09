‘ആചാരങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല’; പാദരക്ഷ ധരിച്ച് പള്ളിയോടത്തിൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട്, പരാതി

ആറന്മുള ∙ പാദരക്ഷ ധരിച്ച് പള്ളിയോടത്തിൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തിയ മോഡലിനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി. പള്ളിയോടങ്ങളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും വെല്ലുവിളിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി എന്നാണ് പരാതി.



പുതുക്കുളങ്ങര പള്ളിയോടത്തിലായിരുന്നു അനുമതി ഇല്ലാതെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്. ചാലക്കുടി സ്വദേശി നിമിഷയ്ക്കും ഫോട്ടോഷൂട്ടിനു സഹായം ചെയ്ത ഉണ്ണി എന്ന ആൾക്കെതിരെയുമാണു പരാതി. പുതുക്കുളങ്ങര എൻഎസ്എസ് കരയോഗം ഭാരവാഹിയും പള്ളിയോട സേവാസംഘം പ്രതിനിധിയുമായ സുരേഷ് കുമാറാണ് തിരുവല്ല പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പള്ളിയോടത്തിൽ കയറിയുള്ള ചിത്രീകരണം വിശ്വാസങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് പ്രധാന പരാതി. നദീതീരങ്ങളോടു ചേർന്ന പള്ളിയോടപ്പുരകളിൽ പോലും ആരും പാദരക്ഷ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പള്ളിയോടപ്പുരകൾ ദേവസങ്കൽപത്തിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി പരിപാവനമായാണു കരുതുന്നത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽനിന്ന് ചിത്രം നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് പള്ളിയോട കരകളുടെ തീരുമാനം.

English Summary: Complaint filed against model at Aranmula, for provocative actions.