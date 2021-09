കൊച്ചിയിൽ എടിഎം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരിൽനിന്ന് 18 തോക്കുകൾ കണ്ടെടുത്തു

കൊച്ചി∙ തിരുവനന്തപുരത്തിനു പിന്നാലെ കൊച്ചിയിലും എടിഎമ്മിൽ പണം നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരിൽനിന്നു തോക്കുകൾ കണ്ടെടുത്ത് പൊലീസ്. കളമശേരി പൊലീസാണ് മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ ഇടപ്പള്ളി ടോളിനടുത്തുള്ള ഉണിച്ചിറയിലും പത്തടിപ്പാലത്തുമുള്ള ഓഫിസുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർവസന്നാഹവുമായി എത്തിയായിരുന്നു പൊലീസ് തിരച്ചിൽ. ഇവരിൽനിന്നു 18 തോക്കുകൾ കണ്ടെടുത്തു. അതേ സമയം തോക്കുകൾക്കു ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിച്ചു വരുന്നതായി കളമശേരി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ലൈസൻസ് ഇല്ലെങ്കിലോ വ്യാജ ലൈസൻസാണെങ്കിലോ കേസെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു പൊലീസ് നടപടി.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഇത്തരം മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളിലും പൊലീസ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഡിജിപിയുടെ നിർദേശമുണ്ട്. കൊച്ചി പൊലീസ് തോക്കു പിടികൂടിയതു സംബന്ധിച്ച് എഡിഎമ്മിനു റിപ്പോർട്ടു നൽകി.

കഴിഞ്ഞ മാസം തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യാജ ലൈസൻസും തിരകളുമായി അഞ്ചുപേർ പിടിയിലായിരുന്നു. കരമന സ്റ്റേഷനിൽ വിമുക്തഭടൻമാരുടെ സംഘടന നൽകിയ പരാതിക്കു പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ഇത്.

സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് കശ്മീർ പൗരൻമാർ പിടിയിലായത് പൊലീസ് ഗൗരവമായാണ് എടുത്തിരുന്നത്. എടിഎമ്മിൽ പണം നിറയ്ക്കുന്നവർക്കു സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കമ്പനി പരസ്യം നൽകിയതു പ്രകാരം വ്യാജ ലൈസൻസ് സംഘടിപ്പിച്ച് ജോലിക്കെത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതേ സമയം തോക്കിനു ലൈസൻസുള്ളവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതു ജില്ലാ കലക്ടർ മുൻപാകെ ഹാജരാക്കണമെന്ന നിർദേശമുണ്ട്. ഇവർ ഈ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്.

