'സിഐടിയുവിനെ പഴിചാരരുത്; നോക്കുകൂലിയോടു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം'

തിരുവനന്തപുരം∙ വലിയ വേളി പ്രദേശത്ത് ഐഎസ്ആർഒയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിഐടിയുവിനു മേൽപഴിചാരുന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ. രാമുവും സെക്രട്ടറി സി. ജയൻ ബാബുവും അറിയിച്ചു. തദ്ദേശീയരെന്നവകാശപ്പെടുന്ന സ്വതന്ത്ര യൂണിയൻകാരാണ് അമിത കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതും.

സിഐടിയു അംഗങ്ങളായ ഒരാൾ പോലു ഈ പ്രദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് അന്വേഷിക്കുന്ന ആർക്കും ബോദ്ധ്യമാവുന്നതാണ്. വിവരം അന്വേഷിക്കാനവിടെയെത്തി പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അന്വേഷിച്ചാലും നിജസ്ഥിതി അറിയാവുന്നതേയുള്ളൂ. ചുമടു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ആശാസ്യമല്ലാതെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം സിഐടിയുവിനു മേൽ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ചിലർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം.



അമിത കൂലി, നോക്കുകൂലി എന്നീ സമ്പ്രദായങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് സിഐടിയുവിനുള്ളത്. തൊഴിൽദായകരോട് മാന്യമായി പെരുമാറണമെന്ന കാര്യത്തിലും സിഐടിയുവിന് കർശന നിലപാടാണ് ഉള്ളത്. വസ്തുത ഇതായിരിക്കേ ചുമടു മേഖലയിലെ തെറ്റായ പ്രവണതകൾ മറ്റാരു ചെയ്താലും അതിന്റെയെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം സിഐടിയുവിനുമേൽ കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ആർ. രാമുവും സി.ജയൻബാബുവും രേഖപ്പെടുത്തി.



